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DST Global вложился в индийского «единорога» Zepto, Google отказался от бесконечной прокрутки: главное 26 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

DST Global вложился в индийского «единорога» сверхбыстрой доставки продуктов Zepto, Google решила отказаться от функции бесконечной прокрутки результатов поиска и другие новости 26 июня.

DST Global вложился в индийского «единорога» Zepto, Google отказался от бесконечной прокрутки: главное 26 июня
  1. Новости

Инвестиции

  • DST Global вложился в индийского «единорога» сверхбыстрой доставки продуктов Zepto. В раунде F на $665 млн участвовали Nexus Venture Partners, StepStone Group и другие.

Россия

  • В федеральный бюджет России в январе-мае 2024 года поступило свыше 57 млрд от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года

Сервисы и технологии

  • Google решила отказаться от функции бесконечной прокрутки результатов поиска. Она была запущена в мобильной версии в 2021 году, на ПК — в конце 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

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