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Штраф Google, новости Ozon и Microsoft, старты SpaceX и Роскосмоса: главное для бизнеса 27 мая

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Минфин США передвинул дату возможного дефолта, объемы поставок сельхозпродукции РФ в страны АТР растут, ЦБ РФ упростил требования к работе финансовых организаций с иностранными клиентами, Google получил штраф, Ozon  на время лишился доступа к сервисам Microsoft, космическе корпорации продолжают выводить на орбиту новые спутники, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в сфере предпринимательства в России и мире.

Штраф Google, новости Ozon и Microsoft, старты SpaceX и Роскосмоса: главное для бизнеса 27 мая
  • Минфин США передвинул дату возможного дефолта с 1 на 5 июня.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США заплатила рекордную «премию за разоблачение» $279 млн свидетелю по делу о взяточничестве и незаконных платежах в Ericsson (The Wall Street Journal).
  • Сотрудники Ozon остались на время без доступа к почте, мессенджерам и другим сервисам Microsoft, поскольку корпорация заподозрила маркетплейс в использовании фальшивых лицензий, но сейчас доступ к ключевым функциям восстановлен.
  • Объемы поставок сельхозпродукции РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2022 году превысили $8 млрд, что на 10% больше уровня предыдущего года.
  • Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества согласились в необходимости создания благоприятных условий для торговли и инвестиций, но не приняли совместный итоговый документ. 
  • Число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось в РФ на 8,4%, подсчитали в «Этажах», а в «НДВ Супермаркет Недвижимости» подметили, что количество сделок по продаже приобретенных в браке квартир после развода выросло на 30%.
  • Корпорацию Google оштрафовали на $32,5 млн за нарушение патентных прав в отношении Sonos.
  • Ракета Falcon 9 от SpaceX вывели на орбиту телеком-спутник BADR-8 арабского оператора Arabsat, а ракета «Союз-2.1а» от «Роскосмоса» — первый радиолокационный спутник дистанционного зондирования «Кондор-ФКА».
  • Союз автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» потребовали продлить действие сертификатов соответствия на импортные запчасти, ввозимые в Россию по «параллельному импорту».
  • 11 банков не смогли выполнить новые требования ЦБ по сокращению выдачи ссуд чрезмерно закредитованным заемщикам, их показатели превысили установленные лимиты в 25%.
  • Руководитель ФНС сделал «последнее китайское предупреждение» предприятиям общепита, скрывающим свои доходы с целью освобождения от НДС при годовой выручке менее 2 млрд рублей.
  • ЦБ РФ упростил требования к работе финансовых организаций с иностранными клиентами: можно будет заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации официальных документов.

Фото на обложке: Unsplash

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