Минфин США передвинул дату возможного дефолта, объемы поставок сельхозпродукции РФ в страны АТР растут, ЦБ РФ упростил требования к работе финансовых организаций с иностранными клиентами, Google получил штраф, Ozon на время лишился доступа к сервисам Microsoft, космическе корпорации продолжают выводить на орбиту новые спутники, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в сфере предпринимательства в России и мире.

Штраф Google, новости Ozon и Microsoft, старты SpaceX и Роскосмоса: главное для бизнеса 27 мая