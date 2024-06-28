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Три крупных банка создают единый QR-код, «Аквариус» выпустит корпоративные роутеры: главное 28 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Meta* тестирует ИИ-аватары в Instagram, «Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк» решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода, «Аквариус» начнет выпускать корпоративные роутеры и другие события 28 июня.

Три крупных банка создают единый QR-код, «Аквариус» выпустит корпоративные роутеры: главное 28 июня
  1. Новости

Мир

  • Meta* тестирует ИИ-аватары в Instagram. Пока они будут отображаться в основном в сообщениях и обозначены ярлыком AI. Их создали пользователи в новой студии Meta AI

Финансы

  • «Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк» решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Тем временем НСПК совместно также тестирует свой универсальный QR.

Бизнес

  • До конца 2024 года российский производитель электроники «Аквариус» начнет выпускать корпоративные роутеры. Софт для них разработает отечественный Wimark systems. В проект инвестируют примерно 1 млрд рублей.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ

Фото на обложке: Unsplash

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