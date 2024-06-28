Meta* тестирует ИИ-аватары в Instagram, «Сбер», «Альфа-Банк» и «Т-Банк» решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода, «Аквариус» начнет выпускать корпоративные роутеры и другие события 28 июня.

Три крупных банка создают единый QR-код, «Аквариус» выпустит корпоративные роутеры: главное 28 июня

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