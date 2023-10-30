Три оператора перестанут взимать плату за раздачу интернета, обновление Telegram: главное 30 октября

Карина Пардаева
Банки стали отказывать гражданам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условия, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета и другие новости 30 октября.
Три оператора перестанут взимать плату за раздачу интернета, обновление Telegram: главное 30 октябряКарина Пардаева
Финансы
- ЦБ упорядочил оформление ОСАГО путем электронного документооборота. В этом случае страховщик будет получать часть данных о страхователе через систему «АИС страхование», сообщил «Коммерсантъ».
- Банки стали отказывать гражданам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Раньше условия по одобренным ссудам сохранялись три месяца.
- Переводы от юрлиц физлицам через систему быстрых платежей (СБП) в этом году растут опережающими темпами и в третьем квартале превзошли прошлогодний показатель в пять раз, пишет «Ъ».
Бизнес
- Фонд совладельца «Вкусвилла» и его партнеров инвестировал в сеть «Семь семян». На эти деньги компания планирует открыть около 30 магазинов по продаже товаров для сада, узнали «Ведомости».
Сервисы и технологии
- «Мегафон», «Билайн» и Tele2 откажутся от взимания платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. ФАС обязала операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета 18 сентября.
- Telegram 29 октября обновился до версии 10.2 — пользователи смогут цитировать часть сообщения, менять внешний вид ссылок, а Premium-подписчики выбрать персональные цвета и другое.
Фото на обложке: Andrii Yalanskyi /
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