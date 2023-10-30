Банки стали отказывать гражданам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условия, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета и другие новости 30 октября.

Три оператора перестанут взимать плату за раздачу интернета, обновление Telegram: главное 30 октября