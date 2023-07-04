Конкурент Twitter, самозанятые смогут продавать стороннюю продукцию: главное 4 июля

В России предложили разрешить самозанятым продавать стороннюю продукцию, спрос на «пробив» абонента вырос в 1,5 раза, онлайн-кинотеатры против использования контента зарубежных правообладателей без их разрешения и другие события 4 июля.
Россия
- Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный Роскомнадзором на «Кинопоиск» за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Финансы
- Росфинмониторинг, Центробанк и банковское сообщество договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей, сообщил «Коммерсантъ».
- Банкиры просят Минцифры не брать с них деньги за использование биометрии, собранной для своих баз данных и передаваемой теперь в Единую биометрическую систему (ЕБС), передает «Ъ».
Бизнес
- Минпромторг, Минцифры и российские производители электроники обсуждают новые механизмы ограничения ее параллельного импорта.
- Спрос на определение местоположение абонента за шесть месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза — до 35 тыс. Стоимость «пробива» составляет порядка 30 тыс. рублей.
- В России предложили разрешить самозанятым продавать стороннюю продукцию. Нововведение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, пишет ТАСС.
Сервисы
- Meta* 6 июля запустит аналог сервиса микроблогов Twitter — приложение Threads. Его плюс — пользователям не придется создавать сообщество с нуля, новое приложение поможет перенести подписчиков из Instagram*.
- Онлайн-кинотеатры и телеканалы выступили против идеи депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения, узнал «Ъ».
*Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской и запрещена.
Фото на обложке: Unsplash
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