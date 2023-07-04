В России предложили разрешить самозанятым продавать стороннюю продукцию, спрос на «пробив» абонента вырос в 1,5 раза, онлайн-кинотеатры против использования контента зарубежных правообладателей без их разрешения и другие события 4 июля.

Конкурент Twitter, самозанятые смогут продавать стороннюю продукцию: главное 4 июля