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Конкурент Twitter, самозанятые смогут продавать стороннюю продукцию: главное 4 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В России предложили разрешить самозанятым продавать стороннюю продукцию, спрос на «пробив» абонента вырос в 1,5 раза, онлайн-кинотеатры против использования контента зарубежных правообладателей без их разрешения и другие события 4 июля.

Конкурент Twitter, самозанятые смогут продавать стороннюю продукцию: главное 4 июля

Россия

  • Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный Роскомнадзором на «Кинопоиск» за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Финансы

  • Росфинмониторинг, Центробанк и банковское сообщество договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей, сообщил «Коммерсантъ».
  • Банкиры просят Минцифры не брать с них деньги за использование биометрии, собранной для своих баз данных и передаваемой теперь в Единую биометрическую систему (ЕБС), передает «Ъ».

Бизнес

  • Минпромторг, Минцифры и российские производители электроники обсуждают новые механизмы ограничения ее параллельного импорта. 
  • Спрос на определение местоположение абонента за шесть месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза — до 35 тыс. Стоимость «пробива» составляет порядка 30 тыс. рублей.
  • В России предложили разрешить самозанятым продавать стороннюю продукцию. Нововведение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, пишет ТАСС.

Сервисы

  • Meta* 6 июля запустит аналог сервиса микроблогов Twitter — приложение Threads. Его плюс — пользователям не придется создавать сообщество с нуля, новое приложение поможет перенести подписчиков из Instagram*.
  • Онлайн-кинотеатры и телеканалы выступили против идеи депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения, узнал «Ъ».

*Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской и запрещена.

Фото на обложке: Unsplash

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