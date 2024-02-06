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Взлом серверов AnyDesk, доля пользователей-россиян Telegram достигла половины населения РФ: главное 6 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, AnyDesk сообщил о взломе серверов и сбросе паролей, Podcastle привлек $13,5 млн в рамках раунда серии А и другие события 6 февраля.

Взлом серверов AnyDesk, доля пользователей-россиян Telegram достигла половины населения РФ: главное 6 февраля

Мир

  • Министерство финансов Японии при поддержке стран G7 намерено с 20 февраля ужесточить меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, сообщила газета Nikkei. По информации издания, решение поддержали также страны Евросоюза и Австралии.

Бизнес

  • Армянская ИИ-платформа для создания и редактирования аудиоконтента Podcastle привлекла $13,5 млн в рамках раунда серии А. Среди инвесторов — Mosaic VenturesRTP GlobalS16VCPoint NineSierra Ventures и AI Fund.
  • Крупный дистрибутор продуктов ГК «Сладкая жизнь» может заняться выпуском кондитерских изделий. Группа создала ООО «Богородская кондитерская фабрика» по адресу одноименного предприятия, выпускающего пряники и печенье, мощностью 7 тыс. тонн в год, пишет «Ъ».

Сервисы и технологии

  • В 2023 году доля пользователей Telegram в России выросла более чем на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. 
  • Разработчик для удаленного управления рабочих столов AnyDesk сообщил о взломе серверов и сбросе паролей пользователей. Хакеры украли исходный код ПО и ключи для подписи кода.

Фото на обложке: valiantsin suprunovich / Shutterstock

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