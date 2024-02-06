Взлом серверов AnyDesk, доля пользователей-россиян Telegram достигла половины населения РФ: главное 6 февраля

Карина Пардаева
Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, AnyDesk сообщил о взломе серверов и сбросе паролей, Podcastle привлек $13,5 млн в рамках раунда серии А и другие события 6 февраля.
Взлом серверов AnyDesk, доля пользователей-россиян Telegram достигла половины населения РФ: главное 6 февраляКарина Пардаева
Мир
- Министерство финансов Японии при поддержке стран G7 намерено с 20 февраля ужесточить меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, сообщила газета Nikkei. По информации издания, решение поддержали также страны Евросоюза и Австралии.
Бизнес
- Армянская ИИ-платформа для создания и редактирования аудиоконтента Podcastle привлекла $13,5 млн в рамках раунда серии А. Среди инвесторов — Mosaic Ventures, RTP Global, S16VC, Point Nine, Sierra Ventures и AI Fund.
- Крупный дистрибутор продуктов ГК «Сладкая жизнь» может заняться выпуском кондитерских изделий. Группа создала ООО «Богородская кондитерская фабрика» по адресу одноименного предприятия, выпускающего пряники и печенье, мощностью 7 тыс. тонн в год, пишет «Ъ».
Сервисы и технологии
- В 2023 году доля пользователей Telegram в России выросла более чем на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет.
- Разработчик для удаленного управления рабочих столов AnyDesk сообщил о взломе серверов и сбросе паролей пользователей. Хакеры украли исходный код ПО и ключи для подписи кода.
Фото на обложке: valiantsin suprunovich /
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