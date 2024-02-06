Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, AnyDesk сообщил о взломе серверов и сбросе паролей, Podcastle привлек $13,5 млн в рамках раунда серии А и другие события 6 февраля.

Взлом серверов AnyDesk, доля пользователей-россиян Telegram достигла половины населения РФ: главное 6 февраля