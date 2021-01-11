Семь признаков неопытного программиста

Выявить некомпетентного сотрудника помогут эти семь признаков. Их стоит знать каждому, чтобы не совершать подобных ошибок.

Утверждение о том, что опыт в разработке ПО зависит от того, сколько лет вы проработали на этой должности, лишь отчасти верно. Даже те, у кого за плечами годы работы, могут использовать неправильный подход и упускать возможность построить успешную карьеру.

Создает большие пул-реквесты

Неопытные разработчики часто соединяют огромное количество изменений в один пул-реквест. Кроме того, они, как правило, ожидают, что проверяющий уделит анализу их кода особое внимание.

Эту ошибку часто совершают и опытные программисты. Они пишут код без обратной связи в течение нескольких дней и к тому времени, когда он попадет к проверяющему, любой комментарий будет требовать значительных изменений.

Как исправить

Вносите небольшие изменения и ежедневно отправляйте работу на проверку.

Убедитесь, что код компилируется и не нарушает сборку, прежде чем создать пул-реквест.

Пишет спагетти-код

Неопытные разработчики часто пишут запутанный код, который невозможно прочитать. В нем не только трудно найти начало и конец, но и не понятно, какие функции он выполняет.

Чтобы написать хороший код, запланируйте последовательность действий. Выполните сухое тестирование (dry run), чтобы визуализировать его от начала до конца. Переходите к реализации, только когда полная картина изменений будет кристально ясна. В противном случае прочитать код будет тяжело не только вам, но и всей команде.

Как исправить

Прежде чем реализовывать функцию, разберитесь во всех ее нюансах.

Придерживайтесь простоты и четкой структуры, чтобы другие члены команды могли прочитать ваш код и понять его назначение.

Берет на себя слишком много задач

Неопытные разработчики не знают, с чего начать выполнение задачи, как действовать дальше и когда она будет завершена. Они пытаются решить несколько проблем одновременно и не разделяют их на несколько небольших частей, чтобы облегчить реализацию.

Как правило, они приступают к выполнению сразу после того, как им поручат какое-либо задание. Они не задают вопросов и не сверяются по мере прогресса. Поэтому в результате реализация оказывается совсем не такой, как она была задумана изначально.

Еще один признак неопытности проявляется в том, что разработчик берется за все сразу: выполняет задачи из несвязанных функций, предлагает помощь в устранении проблем производства и обещает помогать другим членам команды.

В результате он не доводит ни одну из задач до конца. И хотя, скорее всего, он действует из лучших побуждений, результат может стать катастрофическим. В конечном счете команда теряет время, а задачи потребуется передать другим разработчикам.

Как исправить

Разбейте задания на несколько небольших логических частей. Отправляйте на проверку каждый работающий блок кода.

Берите только одну задачу за раз. Приступайте к другой только после завершения предыдущей в соответствии со всеми требованиями.

Высокомерен

Это качество выдает любого неопытного разработчика. Он настолько самоуверен, что даже не понимает, что он делает не так, а любой фидбек воспринимает как личное оскорбление.

Высокомерие встречается среди многих новичков, которые только закончили обучение и еще не понимают, что в профессиональном мире им предстоит узнать много нового. Самые умные среди них наоборот проявляют терпимость и интерес к корпоративной культуре.

Однако это качество проявляют и опытные разработчики. Возможно, это связано с их профессиональными достижениями или же с тем, что они никогда не работали с более умными и талантливыми специалистами.

В любом случае высокомерие ясно указывает на отсутствие правильного опыта и мешает продвигаться по карьерной лестнице. К тому же, никому не понравится работать с таким человеком в одной команде. Едва ли столкнувшись с неудачей, он будет обвинять в этом других.

Как исправить

Будьте скромны и вежливы — это поможет построить успешную карьеру в сфере разработки ПО.

Относитесь с уважением ко всем, независимо от должности. Не вступайте в споры из-за разногласий.

Не учится на своих ошибках

Обратная связь помогает разработчику расти, выявлять пробелы в знаниях и исправлять ошибки. Умный специалист знает, как улучшить продуктивность с помощью обратной связи.

Неопытность разработчика проявляется в его реакции на конструктивный фидбек. Он не только не принимает комментарии по улучшению работы, но даже может воспринять их как личное оскорбление.

Это говорит о том, что разработчик не извлек никаких уроков из своего опыта. Из года в год он продолжает использовать некомпетентный подход и удивляться тому, что никто не ценит его вклад.

Как исправить

Относитесь позитивно к каждому отзыву. Вы сами можете выбрать, какой из них стоит принять, а от какого отказаться. Однако прежде чем это сделать, внимательно его проанализируйте.

Будьте готовы учиться на своих ошибках. Без них не обойтись, однако они помогут улучшить качество будущей работы.

Тратит рабочее время на личные дела

Практически в каждой команде встречаются тот, кто просматривает социальные сети, играет в игры или занимается любыми другими личными делами в течение рабочего дня. Такое поведение снижает не только производительность самого сотрудника, но и его коллег, которые вынуждены доделывать работу за него. В конечном счете это может привести к увольнению.

Такое поведение показывает явную некомпетентность. Хорошему разработчику следует серьезно относиться к своей работе.

Как исправить

Старайтесь не выполнять личные задачи в рабочие часы. В экстренном случае можно обратиться к руководителю и попросить пару свободных часов.

Используйте перерывы, чтобы сидеть в социальных сетях и просматривать интернет-магазины.

Не способен применять знания на практике

Неопытный разработчик увлекается популярными технологиями, даже если он не никогда не будет их использовать. А как только на рынке появится новинка, он забудет о той, что уже вышла из моды.

Кроме того, начинающие специалисты часто злоупотребляют онлайн-курсами и туториалами. И хотя они несомненно являются полезным инструментом для обучения, простое следование указанным этапам будет пустой тратой времени, если не применять полученные знания на практике. Пошаговые инструкции дает ложное чувство достижения результата. Скорее всего, разработчик не сможет применить эти знания для создания чего-то нового.

Как исправить

Уделяйте время и силы только тем технологииях, которые пригодятся вам в работе и для личных проектов.

Применяйте знания из руководств на практике. Самостоятельная реализация позволит узнать гораздо больше, чем простое следование инструкции.

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