73% сотрудников стыдятся делать перерывы во время рабочего дня: самый популярный способ отдыха — скроллинг соцсетей
Перерывы на работе вызывают чувство вины, особенно у удалёнщиков. Усиливает давление обстановка в коллективе.
По данным FitStars и Kaiten, сотрудники часто испытывают неловкость при перерывах в рабочее время: 73% признались, что им стыдно делать короткие паузы. Особенно остро чувство стыда проявляется у женщин и полностью удалённых сотрудников — показатели достигают 56%. При этом 46% используют для отдыха скроллинг соцсетей и новостей.
Больше половины сотрудников не делают паузы из-за загрузки
77% сотрудников считают отдыхом перерыв на кофе или чай, но на практике многие не позволяют себе паузы из-за разных препятствий. Главные причины, которые мешают делать перерывы:
• большое количество задач — 57%;
• страх осуждения со стороны руководства — 38%;
• корпоративная культура, предполагающая постоянную доступность — 27%;
• опасение реакции коллег — 21%;
• восприятие перерывов как потери времени — 18%.
По мнению Алеси Шаховой, директор по персоналу в Kaiten, страх сотрудника отлучиться даже ненадолго — маркер проблем в организации труда. Она поясняет, что чёткая постановка задач и понятные приоритеты убирают тревожность и зависимость процессов от конкретного человека. Предсказуемость, которую дают выстроенные процессы, избавляет от потребности постоянно находиться онлайн.
Если сотрудники всё же отдыхают, то 37% работников предпочитают отдых в тишине, ещё 40% выбирают прогулку, общение с близкими или коллегами. При этом чувство вины почти отсутствует у тех, кто делает паузу на кофе (6%), и каждый второй испытывает неловкость за скроллинг соцсетей.
Для снижения стресса нужно пересмотреть корпоративную культуру
Как подчёркивает генеральный директор FitStars Илья Капустин, полученные в ходе исследования данные указывают на назревшую потребность в трансформации корпоративных норм. По его словам, задача современного руководителя — создать условия, при которых сотрудники смогут позволить себе короткие передышки, не ощущая при этом неловкости.
Как показало исследование, люди ценят простые и удобные способы делать перерывы на работе. По статистике, 40% предпочли бы интегрировать короткие пятиминутные перерывы после встреч. Ещё 35% хотят установить прозрачные нормы коммуникации, при которых не нужно будет отвечать в мессенджерах в обеденное и нерабочее время. 34% мечтают увидеть привычку отдыхать со стороны руководства и коллег.
