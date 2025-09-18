Предпринимательство в IT привлекает 76% молодых россиян

ИТ-стартапы становятся всё привлекательнее для молодых россиян: 76% подростков и людей до 35 лет заявили, что интересуются технологическим предпринимательством. Более четверти активно изучают возможность создать собственный проект, а половина респондентов отмечает общий интерес к теме. Наибольший энтузиазм проявляют молодые люди 18–24 лет — среди них доля заинтересованных достигает 38%.

Источники информации — чаты

Молодёжь в России узнаёт об акселераторах и стартап-программах в первую очередь через чаты в мессенджерах и социальные сети — так ответили 48% опрошенных. Немногим меньше, 46%, назвали официальные сайты акселераторов, а ещё 44% получают сведения от вузов и школ. На слуху у респондентов сразу несколько площадок: Молодёжные акселераторы, «Школа стартапов» Сколково и проект «Высота» от Движения Первых.

Несмотря на высокий интерес к теме, в акселераторах уже участвовали лишь 9% молодых россиян. Чаще других это делают респонденты в возрасте 18–24 лет: они активнее ходят на мероприятия с предпринимателями, участвуют в конкурсах и тестируют собственные идеи на университетских программах.

Главный барьер — отсутствие денег на старте

Главной причиной идти в акселераторы для 51% участников исследования стало обучение. Для 42% это шанс запустить собственный бизнес, а для 41% — способ получить финансирование. Ещё 32% хотят проверить и доработать бизнес-идею, а по 31% респондентов считают важным найти команду и пообщаться с людьми со схожими интересами.

Барьеры для выхода на рынок ИТ-предпринимательсва тоже понятны. Более половины опрошенных (53%) указали на отсутствие стартового капитала. Половина признались, что не уверены в своих силах. 47% отмечают нехватку знаний и навыков, а 43% — банальный страх ошибиться. Тем не менее 71% заявили, что готовы принять участие в акселераторах или инкубаторах, если будет такая возможность.

Преимущество обучения — финансирование

При выборе акселератора молодые россияне в первую очередь смотрят на стоимость участия — этот критерий указали 52% опрошенных. Вторым по значимости стала финансовая поддержка стартапа (43%). Для 40% важно, чтобы участники получали сопровождение после завершения программы.

Также значимы «мягкие» факторы: 37% обращают внимание на удобные форматы обучения, 36% — на успехи выпускников, а 35% — на их отзывы. Очевидно, молодёжь хочет не только знаний, но и гарантий практической пользы.

Контекст

Опрос проводился онлайн среди россиян от 12 до 35 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. В выборке было около 500 участников.

Результаты исследования показывают, что технологическое предпринимательство воспринимается молодыми людьми как реальный путь самореализации и карьерного роста. Несмотря на барьеры и сомнения, интерес к стартап-культуре у поколения до 35 лет устойчиво растёт. Для рынка это означает, что спрос на акселераторы, образовательные программы и площадки для тестирования идей будет только увеличиваться.