Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Озон фармацевтика» присматривается к IPO, «Авито» запустил аналог Airbnb и Booking: главное 8 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Озон фармацевтика» рассматривает возможность провести IPO осенью 2024 года, запрещенная Meta будет маркировать сгенерированный ИИ контент, бизнес предложил запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков и другие события 8 апреля.

«Озон фармацевтика» присматривается к IPO, «Авито» запустил аналог Airbnb и Booking: главное 8 апреля

Россия

  • Правительство 1 апреля поддержало законопроект, который позволяет бизнесу получить вычет по налогу на прибыль за инвестиции в российские стартапы. Снижение налоговой нагрузки сделает инвестиции в стартапы более привлекательными для организаций, считают опрошенные RB.RU аналитики и венчурные инвесторы, но в то же время существуют и риски злоупотреблений: например, использование этого инструмента ради ухода от налогов.

Финансы

  • Московская биржа планирует внедрить для организаторов IPO техническое решение, которое позволит создавать разные сценарии для аллокации при размещении эмитентов, пишет РБК.
  • Российский производитель лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» рассматривает возможность провести IPO осенью 2024 года.

Бизнес

  • «Яндекс Лавка» вышла на B2B-рынок, запустив направление по продаже своих технологий сторонним ритейлерам. Среди B2B-продуктов сервиса — системы для сборки заказов с полок магазинов, для управления дарксторами, ассортиментом и сменами курьеров.
  • Бизнес предложил запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. А также попросил льготные кредиты для производства российской техники.

Сервисы и технологии

  • SberDevices представила GigaAM — это семейство open-source моделей машинного обучения для распознавания речи и эмоций. Акустические модели можно использовать для подготовки дипломных работ и научных статей.
  • Авторы мультфильма «Снежная королева» представили две новые технологии для производителей контента: 3D- редактор и специализированную систему управления задачами. Оба продукта могут работать в связке с облачными сервисами Yandex Cloud. Решения смогут использовать создатели мультфильмов, разработчики игр, VFX-дизайнеры и другие специалисты.
  • «Почта России» запустила зоны самообслуживания в отделениях — там можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Услуга позволит избежать ожидания и кратно сократить время пребывания на почте.
  • Запрещенная Meta будет маркировать сгенерированный ИИ контент в своих соцсетях. Ставить пометку смогут и компания, и пользователи.
  • «Авито» запустил раздел «Авито Путешествия»: пользователи смогут забронировать дома, квартиры и номера в отелях для посуточного проживания.
  • В приложении кикшеринга «Юрент» появилась возможность накапливать кешбэк от МТС за поездки на самокатах. Накопленные рубли можно тратить на оплату поездок в самом кикшеринге или на другие услуги и сервисы.

Транспорт

  • «Аэрофлот» и СДЭК запустили сервис курьерской авиадоставки «АэрофлотСДЭК». С помощью сервиса можно отправить любую посылку весом до 5 кг. Адресат получит посылку на следующий день после отправки.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Производитель крабовых палочек Vici продаст российский бизнес
  2. 2 Бизнес предложил запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков
  3. 3 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 Мосбиржа и ЦБ будут стимулировать эмитентов выходить на IPO с помощью pre-IPO фондов

ВОЗМОЖНОСТИ

08 апреля 2024

Акселератор Б8

08 апреля 2024

Хакатон Гагарин

08 апреля 2024

Акселератор ИТМО

Все ВОЗМОЖНОСТИ