«Озон фармацевтика» присматривается к IPO, «Авито» запустил аналог Airbnb и Booking: главное 8 апреля

Карина Пардаева
«Озон фармацевтика» рассматривает возможность провести IPO осенью 2024 года, запрещенная Meta будет маркировать сгенерированный ИИ контент, бизнес предложил запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков и другие события 8 апреля.
«Озон фармацевтика» присматривается к IPO, «Авито» запустил аналог Airbnb и Booking: главное 8 апреляКарина Пардаева
Россия
- Правительство 1 апреля поддержало законопроект, который позволяет бизнесу получить вычет по налогу на прибыль за инвестиции в российские стартапы. Снижение налоговой нагрузки сделает инвестиции в стартапы более привлекательными для организаций, считают опрошенные RB.RU аналитики и венчурные инвесторы, но в то же время существуют и риски злоупотреблений: например, использование этого инструмента ради ухода от налогов.
Финансы
- Московская биржа планирует внедрить для организаторов IPO техническое решение, которое позволит создавать разные сценарии для аллокации при размещении эмитентов, пишет РБК.
- Российский производитель лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» рассматривает возможность провести IPO осенью 2024 года.
Бизнес
- «Яндекс Лавка» вышла на B2B-рынок, запустив направление по продаже своих технологий сторонним ритейлерам. Среди B2B-продуктов сервиса — системы для сборки заказов с полок магазинов, для управления дарксторами, ассортиментом и сменами курьеров.
- Бизнес предложил запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. А также попросил льготные кредиты для производства российской техники.
Сервисы и технологии
- SberDevices представила GigaAM — это семейство open-source моделей машинного обучения для распознавания речи и эмоций. Акустические модели можно использовать для подготовки дипломных работ и научных статей.
- Авторы мультфильма «Снежная королева» представили две новые технологии для производителей контента: 3D- редактор и специализированную систему управления задачами. Оба продукта могут работать в связке с облачными сервисами Yandex Cloud. Решения смогут использовать создатели мультфильмов, разработчики игр, VFX-дизайнеры и другие специалисты.
- «Почта России» запустила зоны самообслуживания в отделениях — там можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Услуга позволит избежать ожидания и кратно сократить время пребывания на почте.
- Запрещенная Meta будет маркировать сгенерированный ИИ контент в своих соцсетях. Ставить пометку смогут и компания, и пользователи.
- «Авито» запустил раздел «Авито Путешествия»: пользователи смогут забронировать дома, квартиры и номера в отелях для посуточного проживания.
- В приложении кикшеринга «Юрент» появилась возможность накапливать кешбэк от МТС за поездки на самокатах. Накопленные рубли можно тратить на оплату поездок в самом кикшеринге или на другие услуги и сервисы.
Транспорт
- «Аэрофлот» и СДЭК запустили сервис курьерской авиадоставки «АэрофлотСДЭК». С помощью сервиса можно отправить любую посылку весом до 5 кг. Адресат получит посылку на следующий день после отправки.
Фото на обложке: Unsplash
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