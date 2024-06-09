Пока археологи разбираются с найденным сокровищем китайского императора, автомобильные бренды переносят производства и отзывают неисправные модели, любители Apple жадно ловят все слухи о новых функциях iOS 18, Россия наращивает торговлю с США и ждет повышенных поставок кофе из Бразилии, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Telegram устранил сбой, в Китае нашли сокровища императора, от iOS 18 ждут новшеств: главное для бизнеса 9 июня