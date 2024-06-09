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Telegram устранил сбой, в Китае нашли сокровища императора, от iOS 18 ждут новшеств: главное для бизнеса 9 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока археологи разбираются с найденным сокровищем китайского императора, автомобильные бренды переносят производства и отзывают неисправные модели, любители Apple жадно ловят все слухи о новых функциях iOS 18, Россия наращивает торговлю с США и ждет повышенных поставок кофе из Бразилии, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Telegram устранил сбой, в Китае нашли сокровища императора, от iOS 18 ждут новшеств: главное для бизнеса 9 июня

В мире

  • В апреле торговля между РФ и США выросла на 20% год к году — до $332 млн. Это следует из данных американской таможни.
  • В гробнице сына первого императора Китая Цинь Шихуанди, который построил терракотовую армию, нашли 16-тонный саркофаг. И он заполнен сокровищами: 6 тыс. монет, оружие, броня, нефрит, пара золотых и серебряных верблюдов, набор посуды и пр.
  • Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию. Посол страны обещает прирост до 20%.

В России

  • В России предложили в десять раз увеличить пошлину на вино из стран НАТО. Сейчас на вина из недружественных стран она составляет 20%.
  • Пик поддержки айтишников в России прошел, на очереди — инженеры. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Россия сделала все возможное, чтобы стимулировать молодежь к работе в IT-сфере. Сейчас же фундаментальные инженерные специальности переживают подъем и должны быть поддержаны государством.

В бизнесе


  • Telegram восстановил работу после глобального сбоя. Корректно мессенджер начал работать после 23:00 по московскому времени. Сейчас доступна как веб-версия, так и мобильное приложение. Проблемы с доступом отмечены не только в России, но и в Сербии, Армении, Грузии, Казахстане, Турции.
  • Банкоматы Сбера начали работать на территории ДНР и ЛНР. В настоящий момент доступны десять устройств, к 1 июля их число увеличится в пять раз.

В зарубежных компаниях

  • Volvo перенесет производство электромобилей в Бельгию. Автоконцерн опасается, что ЕС примет жесткие меры в отношении китайского импорта.
  • Илон Маск заявил в Х, что Tesla в этом году не выпустит обновленную модель Y. Эксперты отмечают, что отказ от обновления устаревающих моделей — стандартная практика для Tesla.
  • Chrysler отзывает более 211 тыс. автомобилей. Причина — сбой программного обеспечения.
  • Функция FaceID в iOS 18 позволит отдельно блокировать ряд встроенных приложений. Речь про почту, сообщения, фотогалерею, Safari, настройки и др.
  • Siri в iOS 18 получит новые функции искусственного интеллекта. О некоторых из них могут объявить на WWDC уже 10 июня. В Apple хотят чтобы пользователи при общении с Siri и использовании неточных команд могли получать больше пользы. Но фактический выпуск обновлений могут отложить и до 2025 года.
  • Производитель электрогрузовиков EVM Pro поставит заказчикам первые 100 авто. Компания уже получила контракты на несколько миллиардов рублей. 
  • Sony вводит рассрочку в PS Store для ряда пользователей. Она доступна только в Бразилии. Пока нет информации о том, смогут ли ей воспользоваться клиенты в других странах. 

Фото на обложке: Unsplash

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