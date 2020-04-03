Qmarketing academy поддержит маркетологов, которые потеряли работу из-за кризиса
27 апреля стартует курс «Новейшие инструменты в digital» от Qmarketing academy. Эксперты расскажут об эффективных рекламных кампаниях в TikTok, Яндекс.Дзен, Telegram и WhatsApp.
Среди спикеров будут официальные представители площадок и маркетологи:
- Степан Слюсарев, head of Global Business Solutions in TikTok;
- Никита Белоголовцев, руководитель направления сторителлинга в Яндекс.Дзен;
- Сергей Белов, руководитель агентства Adv.Cake;
- Александр Сирач, основатель YouScan.
Эксперты расскажут как использовать новые перспективные площадки, технологии и каналы, адаптироваться под изменения в инструментах продвижения. За каждый проданный курс Qmarketing academy подарит бесплатный доступ к записям двум маркетологам, потерявшим работу в кризис. Руководитель компании Роман Кумар предлагает оставшимся без работы специалистам обращаться к нему в фейсбук.
Подробная информация и программа доступны на сайте Qmarketing academy.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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