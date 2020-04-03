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Qmarketing academy поддержит маркетологов, которые потеряли работу из-за кризиса

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

27 апреля стартует курс «Новейшие инструменты в digital» от Qmarketing academy. Эксперты расскажут об эффективных рекламных кампаниях в TikTok, Яндекс.Дзен, Telegram и WhatsApp.

Qmarketing academy поддержит маркетологов, которые потеряли работу из-за кризиса

Среди спикеров будут официальные представители площадок и маркетологи:

  • Степан Слюсарев, head of Global Business Solutions in TikTok;
  • Никита Белоголовцев, руководитель направления сторителлинга в Яндекс.Дзен;
  • Сергей Белов, руководитель агентства Adv.Cake;
  • Александр Сирач, основатель YouScan.

Эксперты расскажут как использовать новые перспективные площадки, технологии и каналы, адаптироваться под изменения в инструментах продвижения. За каждый проданный курс Qmarketing academy подарит бесплатный доступ к записям двум маркетологам, потерявшим работу в кризис. Руководитель компании Роман Кумар предлагает оставшимся без работы специалистам обращаться к нему в фейсбук.

Подробная информация и программа доступны на сайте Qmarketing academy.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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