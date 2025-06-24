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Агробизнес хочет в IT, но пугается ценников и логистики

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Исследование ГК «Корус Консалтинг» показало, что уровень цифровизации в АПК сильно колеблется в зависимости от сегмента. В опросе приняли участие более 70 руководителей ИТ-подразделений  и топ-менеджеров агропромышленных компаний разных размеров и сегментов. С результатами ознакомился Русбейс.

Агробизнес хочет в IT, но пугается ценников и логистики
  1. Новости

Хуже всего дела обстоят в растениеводстве: 64% компаний автоматизировали лишь отдельные процессы. Напротив, в обрабатывающем производстве 50% компаний внедрили базовые ИТ-решения, а 18% оцифровали большинство операций.

Интересно, что лидерами стали не крупнейшие игроки, а предприятия с численностью 500–1000 сотрудников: у 58% из них внедрены базовые технологии, у 25% — продвинутые.

Основной барьер для цифровизации — дорогое ПО (63%) и нехватка кадров (53%). Среди сложностей также называли проблемы с логистикой, включая высокие затраты на перевозку (41%) и сезонные перегрузки (40%). При этом мотивы внедрения ИТ разнятся: животноводы чаще стремятся к росту бизнеса, а растениеводы — к сокращению издержек.

Фото на обложке: oticki / Shutterstock / FOTODOM

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