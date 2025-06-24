Исследование ГК «Корус Консалтинг» показало, что уровень цифровизации в АПК сильно колеблется в зависимости от сегмента. В опросе приняли участие более 70 руководителей ИТ-подразделений и топ-менеджеров агропромышленных компаний разных размеров и сегментов. С результатами ознакомился Русбейс.

Агробизнес хочет в IT, но пугается ценников и логистики

https://rb.ru/news/agrobiznes-IT/

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