На AgroCode Conf обсудят, что ждет AgroTech в 2024 году

AgroCode Conf 2023 будет интересна представителям AgroTech-стартапов и компаний, классических аграрных предприятий, институтов развития и поддержки, а также фермерам, IT-специалистам и всем, кто заинтересован в развитии российского AgroTech.

Участники узнают:

как цифровые технологии изменят аграрный сектор в 2024 году;

о трендах российского и глобального AgroTech;

о передовых технологиях растениеводства и животноводства;

как выглядит тарелка долголетия;

какие кадры нужны AgroTech и многое другое.

Среди гостей конференции — «Россельхозбанк», Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, «КлимБиоТех», ExactFarming, KSITEST, Oilgene, MyGenetics, «Мираторг», «Черкизово» и другие.

Участие в AgroCode Conf 2023 бесплатное, по регистрации.

Кроме того, до 15 декабря идет прием заявок на премию «AgroCode Toп-100» в области эффективных и прикладных достижений российского агротех-сектора. Всего будет 10 номинаций:

«Персона года в агротехе». «Образовательный проект года в сфере агро». «Событие года в сфере агро». «Профессия будущего в агро». «Лучший цифровой сервис для сельского хозяйства». «Агротех-стартап года». «Агроинвестор года». «Международное сотрудничество в сфере агротехнологий». «Социальный проект в агро». «Научное открытие года в сфере агро».

Претендентов на главный приз оценят независимые эксперты по нескольким критериями. В каждой номинации — шорт-лист из 10 участников и один победитель. Рейтинг опубликуют ведущие аграрные СМИ.

Фото на обложке: BigPixel Photo / Shutterstock