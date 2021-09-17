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Российские дизайнеры запустили продажи устройства для измерения качества воздуха в офисах

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российские дизайнеры Игорь Михненко и Вера Козырь объявили о старте продаж устройства для измерения качества воздуха в офисах и публичных пространствах AtmoCube. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь компании Atmo Игорь Михненко.

Российские дизайнеры запустили продажи устройства для измерения качества воздуха в офисах

Устройство предоставит возможность сотрудникам и организациям следить за качеством воздуха в помещениях. AtmoCube измеряет 14 параметров окружающей среды в помещении, среди которых температура, относительная влажность, атмосферное давление, а также выявляет загрязнители воздуха, такие как озон и формальдегид.

Как отметил Михненко, этот сегмент бизнеса компании Atmo будет сфокусирован на b2b, так как растущий интерес и изменения законодательства в ряде стран делают качество воздуха большим трендом.

«Мы всегда верили в то что осознанность обществ в этом вопросе будет расти и что вскоре мониторы качества воздуха будут таким же привычным атрибутом как пожарные сигнализации особенно в публичных пространствах», — сообщил Михненко.

Фото: Atmo

Помимо этого, разработчики устройства заявляют, что AtmoCube способен вычислять показатель вероятности передачи вируса воздушно-капельным путем на основе уровней твердых частиц, влажности и CO2 в закрытом помещении.

Игорь Михненко и Вера Козырь, основатели дизайн-студии notAnotherOne, запустили отдельный проект Atmo в 2015 году. По данным Crunchbase, тогда они смогли привлечь $283 тыс. Первым устройством для измерения качества воздуха стал Atmotube 1.0. В конце 2017 года команда начала разработку следующих версий Atmotube PLUS и PRO на краудфандинговые деньги.

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Фото: Atmo

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