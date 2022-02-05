Акции Peloton выросли из-за интереса к ней Amazon и Nike

Акции производителя домашних фитнес-тренажеров Peloton выросли на 26,4% в ходе расширенных торгов после новости о продаже компании и интереса к ней таких гигантов, как Amazon и Nike.
The Wall Street Journal сообщил, что Amazon общался с консультантами по поводу потенциальной сделки.
О заинтересованности в покупке со стороны Nike стало известно из сообщений Financial Times.
Все обсуждения пока гипотетические, никаких конкретных предложений и гарантий производитель тренажеров для домашнего фитнеса не получал.
Инвестор Peloton – компания Blackwells Capital – призвала правление выставить фирму на продажу, поскольку спрос на продукцию снизился и акции стали падать после беспрецедентного роста.
В период пандемии, когда фитнес-клубы были закрыты, бум домашнего фитнеса привел к тому, что акции Peloton подорожали более чем на 467%, а основатель и гендиректор компании Джон Фоули впервые попал в список миллиардеров Forbes с состоянием в $1,5 млрд.
Снятие ограничений и несколько скандальных новостных сюжетов привели к удешевлению акций. Как передает Reuters, бренд попытался смягчить удар, снизив цены на некоторые тренажеры и увеличив затраты на рекламу. Также компания пересматривает кадровую политику.
В Blackwells Capital считают, что помимо Amazon и Nike она будет интересна также Walt Disney, Apple, Sony Group и другим корпорациям.
При этом инвестор не только настаивает на продаже, но и убеждает правление уволить Джона Фоули.
Это может быть проблемой, как пишет Forbes, поскольку без согласия Фоули сделку будет сложно организовать — ему и миноритариям принадлежит пакет в 80% голосующих акций в Peloton.
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Фото на обложке: Giorgio Trovato / Unsplash
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