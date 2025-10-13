Акции Xiaomi упали на 9% после ДТП с их электромобилем SU7 

Акции Xiaomi упали почти на 9% после сообщений о ДТП с участием электромобиля SU7 в китайском Чэнду. В результате удара машина загорелась, а водитель не смог выбраться – двери были заблокированы. Инцидент уже поставил под сомнение безопасность электронных систем автомобиля.

Главная проблема — после ДТП двери не открылись

Инцидент произошёл в городе Чэнду, расположенном на юго-западе Китая. Электроседан Xiaomi SU7, один из первых автомобилей компании, попал в серьёзное ДТП и загорелся. Видео с места происшествия быстро разошлись в китайских соцсетях: на кадрах видно, как очевидцы безуспешно пытаются открыть двери, чтобы помочь водителю выбраться из горящего салона.

По данным National Business Daily, человек, находившийся за рулём, оказался заблокирован внутри. Власти пока не сделали официальных заявлений о состоянии пострадавшего и причинах возгорания.

Реакция рынка — падение акций почти на 9%

После появления первых сообщений о ДТП бумаги Xiaomi на Гонконгской бирже обвалились почти на 9% — это крупнейшее падение с апреля 2025 года. Инвесторы опасаются, что авария может нанести ущерб репутации компании и замедлить развитие её автомобильного направления, запущенного всего полтора года назад.

Компания также пока не прокомментировала произошедшее. На фоне происшествия вновь всплыли вопросы о безопасности электронных систем SU7 и надёжности технологий автопилота, которые Xiaomi активно продвигает как конкурентное преимущество.

Инцидент с SU7 — не первый

ДТП в Чэнду стало не первым случаем с участием SU7. Ещё весной этого года автомобиль той же модели попал в смертельное ДТП на автомагистрали в провинции Аньхой — тогда погибли три человека.

В предварительном отчёте компании говорилось, что система помощи водителю была активна менее чем за 20 минут до аварии и несколько раз предупреждала водителя о необходимости взять управление в руки. Спустя секунды после того, как водитель всё же взял руль, машина потерпела крушение.

116 000 автомобилей Xiaomi — уже отозваны с рынка

В сентябре китайский регулятор State Administration for Market Regulation объявил об отзыве 116 тысяч электроседанов Xiaomi модели SU7, выпущенных с февраля 2024 по август 2025 года. Ведомство указало, что система помощи водителю может некорректно определять критические ситуации на дороге и вовремя не предупреждать о них.

Компания пообещала устранить проблему через удалённое обновление программного обеспечения, не вызывая владельцев в сервисные центры. Однако такие решения не всегда гарантируют полное устранение дефектов — особенно если речь идёт о сбоях в системах, напрямую влияющих на безопасность.

Слабое звено — электронные ручки и «умные» системы

Особую тревогу у пользователей вызывает то, что в момент аварии двери SU7 не открылись. Электронные ручки, которые втягиваются в корпус и открываются только при подаче питания, уже не раз становились предметом критики.

В США аналогичные устройства на Tesla Model Y стали предметом расследования Национального управления по безопасности дорожного движения. Китайские регуляторы также рассматривают возможность ограничения использования полностью скрытых ручек.

Контекст

Для Xiaomi, которая с триумфом вошла в автомобильный сектор всего полтора года назад, серия инцидентов стала серьёзным испытанием. Компания позиционировала SU7 как технологический флагман, способный конкурировать с Tesla и Nio. Однако череда происшествий и отзывов подрывает доверие к бренду и ставит под вопрос стратегию компании в сфере умной мобильности.





Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images