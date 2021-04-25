Акционеры Amazon запросили данные о выбросе пластика компанией в окружающую среду

Акционеры предполагают, что загрязнение пластиком Amazon может нанести значительный ущерб репутации компании. Другие возможные негативные последствия — финансовые штрафы или затраты на очистку, пишет The Verge.

Amazon попросили к декабрю опубликовать отчет, раскрывающий количество пластиковых отходов, за которое компания несет ответственность. В документе также должно сообщаться, что компания делает для сокращения объема пластиковой упаковки.

В 2019 году некоммерческая организация Oceana обвинила компанию в образовании 465 миллионов фунтов отходов пластиковой упаковки. По данным Oceana, более 22 миллионов фунтов этого мусора оказались в пресноводных и морских экосистемах.

Amazon ответила, что отчет Oceana преувеличивает масштаб. В заявлении компании говорилось, что она использовала только около четверти пластика от заявленного Oceana масштаба.

Акционеры, которые следят за экологической ситуацией, сообщили, что Amazon использует более гибкую пластиковую упаковку, чем многие другие компании. Несмотря на то, что на пластиковых почтовых коробках Amazon может быть классический символ о последующей переработке, на самом деле в большинстве случаев этого не происходит — во многом из-за того, что для этого нужны действовать программы самовывоза. Согласно опросу 600 клиентов Amazon Prime, который провела Oceana, очень немногие клиенты оставляют посылочные коробки там, где их действительно можно обработать.

В конце 2020 года Amazon прекратила продажу одноразовых товаров из пластика и биоразлагаемого материала в странах Евросоюза, а также в Великобритании и Турции. Среди снятых с продажи товаров — ватные палочки, тарелки, столовые приборы и стаканчики, соломинки для питья, контейнеры для пищевых продуктов и емкости для жидкостей и другие предметы.

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