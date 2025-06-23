Альфа-Банк и Почта России поддержат малый бизнес

На полях Петербургского международного экономического форума-2025 Альфа-Банк и Почта России заключили меморандум, направленный на развитие малого и микробизнеса. Документ подписали директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин и первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности российского малого и микробизнеса, создание благоприятных условий для развития бизнеса и укрепление позиций обеих компаний на рынке финансовых и почтовых услуг.

Среди ключевых направлений партнерства — внедрение программы потокового кредитования Альфа-Банка для пользователей платформы Почты России для работы с маркетплейсами ecom-plus.ru, принадлежащего Почте России. Кредитные средства станут доступнее продавцам товаров и услуг, подключенным к платформе.

Кроме того, пользуясь логистическими сервисами Почты России, клиенты Альфа-Банка будут получать бонусы благодаря Программе лояльности, организованной им совместно с партнерами.

Отдельная инициатива направлена на упрощение процесса открытия бизнеса клиентами Почты России через сервисы Альфа-Банка и его партнеров. Для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий предусмотрены специальные условия расчетно-кассового обслуживания и другие банковские услуги.

Особое внимание уделено поддержке внешнеэкономической деятельности. Участники ВЭД смогут воспользоваться специальными тарифами на банковские продукты.

«Мы всегда заботимся о предпринимателях, видим потенциал электронной коммерции и развития каналов дистрибуции. Наше партнерство с Почтой России сделает работу клиентов малого бизнеса еще более комфортной и эффективной», — рассказал Денис Осин.

«Наш совместный проект станет эффективным инструментом поддержки предпринимательства, предоставляя бизнесу финансовые ресурсы и расширяя доступ к рынкам сбыта», — отметил Максим Цыпин.

Фото на обложке: пресс-служба Альфа-Банка