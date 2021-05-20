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«Альфа-Банк» запустил бесплатную онлайн-регистрацию юридических лиц

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

«Альфа-Банк» запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц в 85 крупнейших городах России. Благодаря сервису клиенту не придётся посещать ни Федеральную налоговую службу, ни отделение банка,

«Альфа-Банк» запустил бесплатную онлайн-регистрацию юридических лиц

Также благодаря новой услуге можно будет сэкономить 4000 тысячи рублей на оплате госпошлины, сообщили RB.RU в пресс-службе банка.

Для регистрации юридического лица будет остаточно заполнить короткую анкету на сайте «Альфа-Банка»: понадобятся только паспорт и СНИЛС. Далее клиент получает готовый пакет документов и квалифицированную электронную подпись. Это позволяет удалённо подписать документы и отправить их в ФНС.

«Альфа-Банк» берет на себя все сложности по подготовке документов, взаимодействию с ФНС и расходы по регистрации юрлица. А клиент может полностью сфокусироваться на старте своего бизнеса.
Ирина Пономарёва, руководитель департамента расчётных продуктов корпоративного бизнеса «Альфа-Банка»

Дополнительно «Альфа-Банк» бесплатно откроет счет, подключит мобильный и интернет-банк, онлайн-бухгалтерию, а также подарит своим клиентам 300 000 бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи, заявляют в банке.

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Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock.

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