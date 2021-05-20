«Альфа-Банк» запустил бесплатную онлайн-регистрацию юридических лиц

«Альфа-Банк» запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц в 85 крупнейших городах России. Благодаря сервису клиенту не придётся посещать ни Федеральную налоговую службу, ни отделение банка,

Также благодаря новой услуге можно будет сэкономить 4000 тысячи рублей на оплате госпошлины, сообщили RB.RU в пресс-службе банка.

Для регистрации юридического лица будет остаточно заполнить короткую анкету на сайте «Альфа-Банка»: понадобятся только паспорт и СНИЛС. Далее клиент получает готовый пакет документов и квалифицированную электронную подпись. Это позволяет удалённо подписать документы и отправить их в ФНС.

«Альфа-Банк» берет на себя все сложности по подготовке документов, взаимодействию с ФНС и расходы по регистрации юрлица. А клиент может полностью сфокусироваться на старте своего бизнеса. Ирина Пономарёва, руководитель департамента расчётных продуктов корпоративного бизнеса «Альфа-Банка»

Дополнительно «Альфа-Банк» бесплатно откроет счет, подключит мобильный и интернет-банк, онлайн-бухгалтерию, а также подарит своим клиентам 300 000 бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи, заявляют в банке.

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