«АliExpress Россия» снизила цену на доставку товаров весом от 30 кг

«АliExpress Россия» запустила единый тариф на доставку товаров весом от 30 кг. Теперь российские продавцы и покупатели смогут экономить на доставке крупногабаритных товаров, таких как холодильники или стиральные машины, говорится в сообщении маркетплейса.

По данным компании, экономия локальных продавцов вырастет в среднем в 5 раз, для покупателей же во многих случаях доставка будет бесплатной.

Так, по новым фиксированным тарифам доставка любого крупногабаритного товара обойдется продавцу в 500–1700 рублей. Покупатели заплатят за доставку до двери 0–999 рублей (финальная сумма будет зависеть от веса товара и региона доставки). В новые тарифы заложены субсидии от «AliExpress Россия».

К крупногабаритным относятся товары, вес которых превышает 30 кг или сумма измерений — 180 см. Например, крупная бытовая техника (посудомоечные или стиральные машины, холодильники), мебель (кровати, диваны), спортивные товары (например, велосипеды), автомобильные товары (такие как шины), некоторые товары для детей (например, детские кроватки).

Ранее фиксированные тарифы на доставку от AliExpress не распространялись на крупногабаритные товары, поэтому стоимость доставки зависела от условий логистических компаний, с которыми сотрудничают продавцы. Например, доставка холодильника в Якутию могла обойтись крупному ритейлеру в 10 тыс. рублей, а по новым тарифам обойдется в 1100–1639 рублей, объясняют в «АliExpress Россия».

Продавцы крупногабаритных товаров смогут получить несколько видов услуг от логистического партнера AliExpress — компании «Цайняо». Пик-ап — курьер забирает заказ непосредственно со склада продавца на территории Москвы и Московской области. Дроп-офф — продавец самостоятельно доставляет заказ до распределительного центра «Цайняо» в Домодедово, откуда курьер доставит заказ покупателю. Фулфилмент — продавец хранит товары на складе «Цайняо» в Домодедове.

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Фото на обложке: Unsplash