«АliExpress Россия» снизила цену на доставку товаров весом от 30 кг

«АliExpress Россия» запустила единый тариф на доставку товаров весом от 30 кг. Теперь российские продавцы и покупатели смогут экономить на доставке крупногабаритных товаров, таких как холодильники или стиральные машины, говорится в сообщении маркетплейса.
По данным компании, экономия локальных продавцов вырастет в среднем в 5 раз, для покупателей же во многих случаях доставка будет бесплатной.
Так, по новым фиксированным тарифам доставка любого крупногабаритного товара обойдется продавцу в 500–1700 рублей. Покупатели заплатят за доставку до двери 0–999 рублей (финальная сумма будет зависеть от веса товара и региона доставки). В новые тарифы заложены субсидии от «AliExpress Россия».
К крупногабаритным относятся товары, вес которых превышает 30 кг или сумма измерений — 180 см. Например, крупная бытовая техника (посудомоечные или стиральные машины, холодильники), мебель (кровати, диваны), спортивные товары (например, велосипеды), автомобильные товары (такие как шины), некоторые товары для детей (например, детские кроватки).
- Ранее фиксированные тарифы на доставку от AliExpress не распространялись на крупногабаритные товары, поэтому стоимость доставки зависела от условий логистических компаний, с которыми сотрудничают продавцы. Например, доставка холодильника в Якутию могла обойтись крупному ритейлеру в 10 тыс. рублей, а по новым тарифам обойдется в 1100–1639 рублей, объясняют в «АliExpress Россия».
- Продавцы крупногабаритных товаров смогут получить несколько видов услуг от логистического партнера AliExpress — компании «Цайняо». Пик-ап — курьер забирает заказ непосредственно со склада продавца на территории Москвы и Московской области. Дроп-офф — продавец самостоятельно доставляет заказ до распределительного центра «Цайняо» в Домодедово, откуда курьер доставит заказ покупателю. Фулфилмент — продавец хранит товары на складе «Цайняо» в Домодедове.
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Фото на обложке: Unsplash
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