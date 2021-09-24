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Предприниматели рассказали, какой должна быть идеальная логистика

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«AliExpress Россия» и РАЭК опросили предпринимателей и узнали, какой должна быть идеальная логистика. Большая часть из них оказалась довольны своей логистикой, но рады экономить, потому как это позволяет снизить им цену на товар. Результаты опроса имеются в распоряжении RB.ru.

Предприниматели рассказали, какой должна быть идеальная логистика

Затраты на логистику, считают 66% респондентов,  не должны превышать 5% от прибыли. Практически треть опрошенных готовы тратить до 10%. Вкладывать от 10 до 20% прибыли в логистику готовы лишь 5%, больше 20% — 1% от всех респондентов.

Большинство компаний сошлось на том, что что выгоднее всего доставлять заказы в пункты выдачи или постаматы. Еще 17% предпочли бы работать только с самовывозом, а для 15% доставка курьером выгоднее прочих способов.

При этом экономить на доставке удается только 27% компаний. По данным опроса, 59% экономят на упаковке, 80% — на хранении товаров.

По мнению 60% предпринимателей, доставку должен оплачивать покупатель. При этом 45% продавцов готовы платить за доставку покупателей от 50 до 100 рублей, 24% готовы отдать за нее более 50 рублей.

Почти столько же (23%) готовы тратить от 100 до 200 рублей за доставку заказа, платить больше 200 рублей могут себе позволить только 8% компаний.

Для практических всех опрошенных приемлемый срок доставки — 2-7 дней. Эталоном за 2-3 считают 48%, 50% — в течение недели, лишь 2% стараются доставлять в течение дня.

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В целом же две трети предпринимателей (75%) довольны тем, как выстроена логистика в их бизнесе. При этом почти половина (46%) хотела бы сократить затраты, а 18% — расширить географию доставки. Из тех, кому удается снизить расходы на логистику, 60% снижают цену на товар — делают его доступнее для покупателей.

Самой удобной логистической схемой 60% продавцов считают дропшиппинг. При такой схеме предприниматель самостоятельно занимается хранением и упаковкой товара, а полученные заказы отвозит в пункт приема или передает курьеру.

Еще 20% опрошенных предпочитают полностью управлять логистикой (самостоятельно заниматься хранением, упаковкой и доставкой заказов), столько же респондентов — пользоваться услугами фулфилмента, когда хранение и упаковку товара берёт на себя логистический партнер.

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Фото:  BigBlueStudio / Shutterstock

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