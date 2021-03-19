Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

AliExpress поощрит продавцов за новых покупателей

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«AliExpress Россия» будет возвращать комиссию продавцам, которые приведут на маркетплейс покупателей из собственных каналов. Об этом RB.ru рассказали представители компании.

AliExpress поощрит продавцов за новых покупателей

Мера рассчитана на поддержку малого и среднего бизнеса, который не имеет своего интернет-магазина, ведет продажи через соцсети и AliExpress либо хочет быстрее развить свой магазин на маркетплейсе, приводя покупателей из собственных каналов.

Чтобы сэкономить на комиссии, приводя трафик извне, продавец сможет сгенерировать специальную ссылку на свой магазин или конкретный товар в личном кабинете на AliExpress. Полученную ссылку можно разместить на своем сайте, во «ВКонтакте», Facebook, Instagram или на любом другом ресурсе, нужном предпринимателю.

«Отмена комиссии за внешний трафик позволит продавцам бесплатно использовать инфраструктуру маркетплейса: открыть магазин, брендировать витрину, загрузить товары, участвовать в акциях, проводить прямые трансляции, использовать инструменты для общения с покупателями, принимать онлайн-оплату без расходов на эквайринг. Единственной статьей расходов для продавца останется логистика, но эти затраты неизбежны для любого канала продаж», — уточнили представители «AliExpress Россия».

Ранее «AliExpress Россия» объявил о субсидировании скидок для покупателей на товары российских продавцов. Промокоды на скидку за счет платформы появятся автоматически на 60 тысяч товаров с лучшими показателями трафика в карточке. В течение полугода в эту программу для малого и среднего бизнеса будет вложено около 1,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Burdun Iliya / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

19 марта 2021

Технологический конкурс Travel Tech Challenge

21 марта 2021

Акселератор от MTS StartUp Hub

21 марта 2021

Data Fusion Contest

Все ВОЗМОЖНОСТИ