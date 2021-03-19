AliExpress поощрит продавцов за новых покупателей

Мера рассчитана на поддержку малого и среднего бизнеса, который не имеет своего интернет-магазина, ведет продажи через соцсети и AliExpress либо хочет быстрее развить свой магазин на маркетплейсе, приводя покупателей из собственных каналов.

Чтобы сэкономить на комиссии, приводя трафик извне, продавец сможет сгенерировать специальную ссылку на свой магазин или конкретный товар в личном кабинете на AliExpress. Полученную ссылку можно разместить на своем сайте, во «ВКонтакте», Facebook, Instagram или на любом другом ресурсе, нужном предпринимателю.

«Отмена комиссии за внешний трафик позволит продавцам бесплатно использовать инфраструктуру маркетплейса: открыть магазин, брендировать витрину, загрузить товары, участвовать в акциях, проводить прямые трансляции, использовать инструменты для общения с покупателями, принимать онлайн-оплату без расходов на эквайринг. Единственной статьей расходов для продавца останется логистика, но эти затраты неизбежны для любого канала продаж», — уточнили представители «AliExpress Россия».

Ранее «AliExpress Россия» объявил о субсидировании скидок для покупателей на товары российских продавцов. Промокоды на скидку за счет платформы появятся автоматически на 60 тысяч товаров с лучшими показателями трафика в карточке. В течение полугода в эту программу для малого и среднего бизнеса будет вложено около 1,5 млрд рублей.

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Фото: Burdun Iliya / Shutterstock