Российские продавцы смогут автоматически загружать товары на AliExpress

Российским продавцам на AliExpress больше не придется выбирать одну категорию для каждого товара и следить за его остатком на платформе. Специальный сервис на базе машинного обучения будет делать это автоматически.

AliExpress запустил новый инструмент для загрузки и обновления товаров. Российским продавцам больше не придется самим выбирать одну из 5,8 тысяч категорий для каждого товара и следить, чтобы на платформе отображался актуальный остаток. Об этом RB сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Сервис разработан на базе методов машинного обучения и автоматически распределит товары по категориям маркетплейса, а также сможет обновлять остатки.

Он подойдет в первую очередь для продавцов с большим ассортиментом — от десятков до десятков тысяч товаров.

Для того, чтобы использовать новый инструмент для загрузки и обновления товаров, продавцам нужно загрузить весь ассортимент с помощью ссылки на YML-файл. Получить такую ссылку продавцы могут на специальных сервисах генерации ссылок, в других маркетплейсах или своей CMS.

В пресс-службе отметили, что раньше продавцам приходилось вручную выбирать категории товаров с учетом категорийного деления, принятого на AliExpress.

Новый инструмент позволит сэкономить часы работы специалистов и повысить точность распределения товаров по категориям и покупателям будет проще найти нужный товар. А автоматизация обновления данных об остатках каждые четыре часа поможет продавцу не переживать о том, что пользователи закажут больше, чем есть в наличии.

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Фото: smile23/Shutterstock