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AliExpress впервые рассказал о результатах партнерства с Mail.ru Group

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group. Так, число уникальных пользователей торговой площадки в России за год увеличилось на 30%, до 24,9 млн человек в месяц. Об этом сообщает РБК.

AliExpress впервые рассказал о результатах партнерства с Mail.ru Group

С апреля по ноябрь 2019 года количество уникальных пользователей AliExpress в России выросло на 33%.

В самой компании рост аудитории связывают с подключением к AliExpress рекламных инструментов Mail.ru Group и влиянием торговли через соцсети.

Также в AliExpress отметили, что в результате партнерства с Mail.ru Group большим спросом стали пользоваться локальные продавцы. Сейчас на них приходится уже 15% от общих продаж на площадке.

Напомним, в сентябре 2018 года Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о планах запустить совместное предприятие в сфере электронной торговли. Сделка по созданию AliExpress Russia была закрыта в октябре 2019 года. Совет директоров СП возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

В феврале этого года AliExpress начал интеграцию с «ВКонтакте», входящей в Mail.ru Group. Пользователям соцсети стал доступен ассортимент AliExpress и Tmall. Юзеры могут покупать товары через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, оплачивать с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock.com

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