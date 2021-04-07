Первые по посещаемости: AliExpress раскрыл отчёт за год

По итогу финансового года «AliExpress Россия» стал самым посещаемым в России маркетплейсом, заявили в компании. Оборот компании превысил 229 млрд рублей — это второй показатель в стране после Wildberries. Оборот товаров из России составил около 55 млрд рублей, рост достиг 151%.

Оборот «AliExpress Россия» (GMV) за финансовый год (1 апреля 2020 – 31 марта 2021) составил 229,3 млрд рублей, говорится в релизе компании, присланном в редакцию RB.RU. Таким образом, Aliexpress вышел на второе место в России после Wildberries - GMV российской компании превышает 437 млрд рублей.

Оборот локального бизнеса (не включая услуги), полноценно запущенного AliExpress Россия в момент создания совместного предприятия с Mail.ru Group, Мегафоном, Alibaba и РФПИ в октябре 2019 года, превысил 54,9 млрд рублей за финансовый год, рост составил 151%.

Компания также заявляет, что общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек. Количество уникальных посещений за этот период составило 72,5 млн. Согласно собственным данным и статистике Mediascope (по данным января 2021 года), AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России.

Также компания отчиталась об увеличении ассортимента товаров: количество SPU (уникальных товарных единиц без учёта цветов и размеров) с доставкой из Китая и других стран составило более 139,2 млн. Количество SPU российских продавцов увеличилось на 368% за год и составило 7 млн.

Самой популярной категорией по количеству заказов стала «Товары для дома и сада»: за год было сделано более 32 млн заказов. Среди российских продавцов рейтинг возглавила «Электроника»: 1,7 млн заказов за год.

На сегодняшний день AliExpress имеет 20 тысяч партнёрских пунктов выдачи заказов.

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Фото: UPervoa / Depositphotos