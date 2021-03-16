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AliExpress посчитала стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

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Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Маркетплейс «AliExpress Россия» представил  «АлиИндекс» — потребительскую корзину, в которой собраны наиболее частые интернет-покупки россиян в 2020 году. В список вошли смартфоны, одежда, умные пылесосы и другая техника для дома и красоты.

AliExpress посчитала стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

Маркетплейс «AliExpress Россия» представил «АлиИндекс» — потребительскую корзину, в которой собраны наиболее частые интернет-покупки россиян в 2020 году. В список вошли смартфоны, одежда, умные пылесосы и другая техника для дома и красоты.

Доля продаж локальных товаров на площадке достигла 25% от общего оборота, рассказали в пресс-службе «AliExpress Россия». Там добавили, что общее число российских продавцов выросло до 35 тысяч, а ассортимент локальных товаров — до 5,5 млн артикулов.

Треть от общего объема потребительской онлайн-корзины получили смартфоны. Самыми популярными стали:

  • Xiaomi POCO X3;
  • Xiaomi Redmi Note 9;
  • Apple iPhone XR.
Половина корзины пришлось на долю бытовой техники и гаджетов для красоты. В частности, самыми продаваемыми стали пылесосы — на них приходится 21% затрат. Лидерами по продажам названы:
  • Bosch BGS05A221;
  • iLife V50;
  • V55.
В числе других популярных товаров — блендеры, утюги, фены и электробритвы.

На категорию одежды в «АлиИндекс» приходится 18% расходов российских потребителей. Отмечается, что в числе лидеров по продажам — женские джинсы-оверсайз, свободные женские футболки, а также кроссовки белого цвета.

«AliExpress Россия» добавила, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топ регионов по активности онлайн-шоппинга вошли Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов на Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.

Фото: Natee Photo / Shutterstock

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