AliExpress посчитала стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

Маркетплейс «AliExpress Россия» представил «АлиИндекс» — потребительскую корзину, в которой собраны наиболее частые интернет-покупки россиян в 2020 году. В список вошли смартфоны, одежда, умные пылесосы и другая техника для дома и красоты.
Маркетплейс «AliExpress Россия» представил «АлиИндекс» — потребительскую корзину, в которой собраны наиболее частые интернет-покупки россиян в 2020 году. В список вошли смартфоны, одежда, умные пылесосы и другая техника для дома и красоты.
Доля продаж локальных товаров на площадке достигла 25% от общего оборота, рассказали в пресс-службе «AliExpress Россия». Там добавили, что общее число российских продавцов выросло до 35 тысяч, а ассортимент локальных товаров — до 5,5 млн артикулов.
Треть от общего объема потребительской онлайн-корзины получили смартфоны. Самыми популярными стали:
- Xiaomi POCO X3;
- Xiaomi Redmi Note 9;
- Apple iPhone XR.
- Bosch BGS05A221;
- iLife V50;
- V55.
На категорию одежды в «АлиИндекс» приходится 18% расходов российских потребителей. Отмечается, что в числе лидеров по продажам — женские джинсы-оверсайз, свободные женские футболки, а также кроссовки белого цвета.
«AliExpress Россия» добавила, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топ регионов по активности онлайн-шоппинга вошли Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов на Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.
Фото: Natee Photo / Shutterstock
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