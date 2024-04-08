AliExpress в России получил прибыль из-за прощенных долгов на 8,4 млрд рублей

Два юрлица AliExpress в России по итогам 2023 года показали прибыль. В компании ее назвали «виртуальной», так как она появилась из-за прощенных долгов на сумму в 8,4 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Основное юрлицо AliExpress в стране — ООО «Алибаба.ком (РУ)». Оно за прошлый год насчитало 10 млрд рублей чистой прибыли, а в 2022 году было 11,7 млрд рублей убытков. Такие данные приводятся в отчете компании по РСБУ. ООО «Алибаба.ком (РУ)» было убыточным с момента появления в 2019 году.

В сингапурский холдинг Aliexpress CIS Holding Pte. Ltd, через который партнеры владеют AliExpress в России, помимо указанной компании, также входят ООО «Аэр-Технологические решения» и ООО «Агрегатор-с Онлайн». Первое по итогам прошлого года заработало 1,9 млрд рублей вместо убытка в 1 млрд рублей в 2022 году. У ООО «Агрегатор-с Онлайн» убыток вырос с 1 млрд рублей до почти 1,3 млрд рублей.

В пресс-службе «AliExpress СНГ» сообщили, что по факту у компании и не было прибыли за прошлый год.

«В данных „Алибаба.ком (РУ)“ за 2023 год отображен бухгалтерский доход, фактически „виртуальная прибыль“, образовавшаяся за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы», — пояснили в пресс-службе.

В компании также подчеркнули, что по базовым правилам бухучета и принципу двойной записи при списании обязательств их общий размер в этом случае является бухгалтерским доходом.

Китайская Alibaba Group запустила интернет-магазин AliExpress в России в 2012 году. В 2015 году Alibaba зарегистрировала российское юрлицо. Осенью 2018 года китайский холдинг договорился о создании СП в сфере электронной коммерции с Mail.ru Group, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сделку закрыли в октябре 2019 года.

По данным The Bell, на фоне отсутствия новых инвестиций и убытков с февраля 2022 года «AliExpress Россия» сократила штат более чем на 50%, отказалась от части площадей и практически полностью остановила все рекламные кампании.

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