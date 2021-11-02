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Продажи «Aliexpress Россия» через соцсети составили 8 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«AliExpress Россия» подвела итоги партнерской программы для блогеров. В апреле-сентябре продажи товаров через с «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие соцсети составили 8 млрд рублей, или 6% оборота площадки за полгода.

Продажи «Aliexpress Россия» через соцсети составили 8 млрд рублей

Количество заказов достигло 10,5 млн, или 7,5% от всех на AliExpress, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании.

Пользователи по ссылкам блогеров чаще покупали мобильные телефоны.

Блогеры по этой программе получают комиссию за оформленные по их ссылкам заказы. За полгода она достигла $8 млн при средней комиссии 7%, или 568 млн рублей по курсу на 1 ноября, уточнили в компании. 

С помощью социальных сетей продают многие крупные маркетплейсы. В «Яндекс.Маркете» сообщили, что примерно 10% годового товарооборота приносит партнерская сеть. Комиссия медийныйх площадок и блогером составляет 1,8–15%. Ozon развивает  live-стримы для продвижения продавцов и брендов-партнеров. Доход Lamoda от сотрудничества с блогерами за год вырос на 206%.

По словам руководителя российского подразделения сети партнерских программ Admitad Affiliate Екатерины Бибик, работа с маркетплейса уже приносит блогерам до 20% от всего их партнерского заработка. По итогам года доходы могут вырасти до 30% в сравнении с прошлым годом. 

Средняя доля продаж с помощью социальной коммерции у российских маркетплейсов, по ее оценке, составляет 6,2%, у китайских — до 11,8%. 

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Руководитель направления социальной коммерции агентства Isobar Moscow Дмитрий Кирсанов добавил, что инструменты, которые работают в Китае, могут не сработать в России. Рынок в Китае, по его словам, зарождался на платформе мессенджера WeChat, аудитория которого больше доверяет рекомендациям для покупок, российские же соцсети — это территория контента и развлечений.

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Фото на обложке: Unsplash

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