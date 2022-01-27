«AliExpress Россия» ускорит доставку товаров из Китая

«AliExpress Россия» увеличит скорость доставки зарубежных товаров в Россию и исключит из оборота практически все неотслеживаемые отправления, сообщила пресс-служба маркетплейса.
С января 2022 года «AliExpress Россия» начала автоматически бесплатно повышать класс доставки для заказов из Китая с «Super Economy» на «Economy», чтобы исключить из оборота практически все неотслеживаемые отправления, а также ускорить доставку зарубежных товаров в Россию.
Доставка станет более удобной без увеличения расходов на логистику, пояснили в компании. Теперь все посылки будут получать трек-номера, по которым можно проверить их статус и получить уведомление о прибытии в отделения «Почты России», а также в постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ).
В «AliExpress Россия» сообщили, что за два года маркетплейс сократил сроки доставки заказов из зарубежа в два раза. Для этого компания запустила новые грузовые авиарейсы в крупные города РФ, включая специальный рейс из Гонконга для доставки электроники.
Сегодня покупки на «AliExpress Россия» можно забрать из более чем 30 тыс. ПВЗ. Благодаря сотрудничеству с «Почтой» России доставка осущесвляется даже в удалённые населённые пункты.
Кроме того, в 2021 году компания начала развитие собственной логистической инфраструктуры и открыла первый собственный фулфилмент площадью 55 тыс. кв. м в Чехове для работы с российскими продавцами.
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Фото на обложке: rafapress /
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