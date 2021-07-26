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Кобрендинговые магазины AliExpress Россия и «Связного» открылись в Краснодаре

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

AliExpress Россия и «Связной» расширили географию присутствия своих кобрендинговых магазинов. К Москве и Казани добавился Краснодар – там открылись 50 магазинов. В планах компаний увеличить количество пунктов выдачи заказов до 1000 точек по всей России.

Кобрендинговые магазины AliExpress Россия и «Связного» открылись в Краснодаре

В кобрендинговых магазинах можно получить заказы, купленные в «Связном» и на AliExpress. Кроме того, там можно купить гаджеты, сдать свой по программе trade-in и получить скидку на покупку нового, а также воспользоваться различными услугами, например, заплатить за ЖКХ, оформить кредит или страховой полис, получить карту рассрочки.

«Расширение географии открытий пунктов выдачи дает возможность покупателям в отдаленных от столицы регионах улучшить клиентский опыт в онлайн-шоппинге, в частности, речь о сокращении времени на доставку товаров, об удобстве расположения точек взаимодействия и о расширении ассортимента услуг, которыми можно воспользоваться "у дома"», – отметил старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании «Связной» Алексей Вуколов.

В начале 2021 года кобрендинговые магазины компаний открылись в Москве и Казани. 

«Открытие новых совместных ПВЗ позволит нам стать еще ближе к покупателям: они смогут забирать свои заказы, не меняя привычных маршрутов, и не откладывать их получение», – отметил директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов.

В планах компаний до конца года увеличить количество пунктов выдачи заказов до 1000 точек по всей России.

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Фото: AliExpress Россия

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