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Alphabet создала компанию-разработчика ПО для промышленных роботов

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Исследовательское подразделение Alphabet Inc объявило о запуске Intrinsic — компанию-разработчика нового программного обеспечения для робототехники и проектирования искусственного интеллекта для сегмента Google, в котором находятся такие футуристические компании как Verily и Waymo, пишет Reuters.

Alphabet создала компанию-разработчика ПО для промышленных роботов

Alphabet стремится вывести Google за рамки основного поискового и рекламного бизнеса. Компания контролирует различные направления: от беспилотного транспорта до гелиевых шаров, предоставляющих интернет-услуги отделенным районам с помощью солнечной энергии.

«Intrinsic работает над раскрытием творческого и экономического потенциала промышленной робототехники для миллионов компаний, предпринимателей и разработчиков. Мы разрабатываем программные инструменты, призванные сделать промышленных роботов — которые используются для создания всего, от солнечных батарей до автомобилей — более простыми в использовании, менее дорогостоящими и более гибкими, чтобы больше людей могли использовать их для создания новых продуктов, бизнеса и услуг», — говорится в блоге компании.

Запуском подразделения компания надеется поддержать переход к более устойчивому способу производства, говорится в блоге. По данным Alphabet, сейчас 70% товаров в мире производят всего 10 стран.

«Это означает, что большинство вещей производится вдали от конечных потребителей, что приводит к глобальным выбросам от транспорта, и многие страны и предприятия упускают экономические возможности. Даже странам с сильным производственным сектором требуется помощь в удовлетворении спроса: ожидается, что только в обрабатывающей промышленности США к 2030 году будет 2,1 миллиона незаполненных рабочих мест», — говорится в блоге компании.

По словам генерального директора Intrinsic Венди Тан Уайт, независимость компании позволит выйти из среды быстрого прототипирования и сосредоточиться на разработке более сложного продукта и тестировании новых технологий.

Фото: askarim / Shutterstock

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