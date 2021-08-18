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AltaIR Club подвел итоги первого полугодия 2021

Новости
Анастасия Удальцова
Анастасия Удальцова

Стажер редакции

Полина Соломенцева

AltaIR Capital — международная инвестиционная компания, которая в конце 2019 года инвестировала в проекты Savvy, Soapy, My Сreativity Box и Fabric, в начале 2020 года — в стартап PtoP.

В конце июля основатель AltaIR Capital Игорь Рябенький в прямом эфире провел smalltalk, где подвел итоги первого полугодия 2021 для AltaClub. Как заявляют основатели, AltaClub – первый русскоязычный профессиональный клуб, инвестирующий в глобальные IT-стартапы с подтвержденной доходностью.

Рассказываем о ключевых цифрах и кейсах клуба.

AltaIR Club подвел итоги первого полугодия 2021

Спикеры: Игорь Рябенький, управляющий партнер AltaIR Capital, и Иван Золочевский, генеральный директор AltaIR Capital 

 

 Игорь Рябенький

Игорь Рябенький


Цифры на 2021: 


  • 1000+ зарегистрированных членов клуба (из которых 600 имеют активный статус инвесторов)
  • 150+ проинвестированных проектов
  • $230+ млн совокупный объем портфелей инвесторов 
  • 64 экзита для инвесторов

Зачем нужен клуб


  1. Тестирование проектов;
  2. Рост базы инвесторов (которые потом могут стать инвесторами фондов AltaIR);
  3. Клуб, в отличие от AltaIR Capital, не ведет деятельности по выбору стартапов;
  4. Конкурентное преимущество клуба: соинвестиция с фондом на его условиях.



Иван Золочевский

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Иван Золочевский

 

Различия между инвестированием в AltaIR Capital и Club


  • В Club есть минимальный чек (от 1 млн);
  • Минимальный чек на один проект — $50 тыс. Чек на портфель — $200 тыс.;
  • Комиссия в Club всегда фиксированная и составляет 20%;
  • В клубе вознаграждение идет по каждой сделке, в фонде — совокупно по портфелю;
  • В клубе есть возможность выбирать, в каких сделках принимать участие;
  • Члены фонда могут увеличить свою долю в проекте через клуб.


Количество сделок AltaClub

 

  • 2017: 13
  • 2018: 26
  • 2019: 43
  • 2020: 47
  • Первое полугодие 2021: 37

Сферы с которыми работает клуб:


  • Productivity Tools
  • Direct-to-Consumer
  • FinTech
  • InsurTech
  • Digital Health
  • PropTech
  • HRTech

Инвестирует в проекты на стадии Seed и A.

AltaClub был создан в 2015 году и развивался параллельно с AltaIR Capital, которому в 2021 исполняется 15 лет.


Соинвестирование


AltaClub соинвестирует с AltaIR Capital. Цифры:


  • 300+ технологических компаний из США, Израиля и стран Европы в портфеле;
  • $600+ млн под управлением;
  • 20+ выходов со стороны инвесторов;
  • 4 действующих единорога и 4 развивающихся.

Преимущества клуба


Иван Золочевский, генеральный директор AltaIR Capital, отметил, что членство в клубе дает возможность получать предложения на экзит на раундах и между ними:

  • Возможность раннего выхода;
  • Сбалансированный портфель (разные отрасли и стадии развития;
  • Все данные по сделкам инвестора доступны в его личном кабинете. После подписания договора в профиле инвестора можно найти документы, в том числе для аудиторской проверки и других учреждений;
  • Работа происходит в телеграм-канале и на сайте, в личном кабинете инвестора, или email-коммуникации, если такой способ наиболее предпочтителен;
  • Качественный пайплайн (участники клуба получают доступ к «звездным» проектам);
  • Средний полутора- или двухгодовалый портфель увеличился почти в четыре раза;
  • Портфели инвестора не принадлежат фонду или клубу — они лишь считывают данные для подтверждения деятельности и конкурентоспособности на рынке. 
  • Инвестор может использовать фонд для сбора кейсов и документации, а также быстро искать проверенные проекты и выходить на компании, которые еще не рассматривал.

Караулим единорога: how to


В компанию Deel AltaIR Capital инвестировали весной 2019, когда стартап проходил программу в Y Combinator — а сейчас это самая быстрорастущая компания в портфеле на 2021. 

Deel — платформа для расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований. Клиентами сервиса являются более трех тысяч компаний из сотен стран.

 

Интерфейс платформы Deel

Интерфейс платформы Deel

 

Преимущество: учет налоговой специфики каждой страны при расчете с удаленными сотрудниками вне штата. 


Цифры: 

  • $1,25 млрд – стоимость компании по оценке на апрель 2021;
  • 3016% – доходность инвесторов;
  • 2018 – год основания;
  • 2019 – год запуска, после которого участники клуба присоединились к проекту.

Сооснователь Алекс Буазиз вошел в список Forbes «30 до 30» в международном финансовом секторе.


Другие «звезды» портфеля AltaIR:


  • Lili
  • June
  • Miro
  • OpenWeb
  • Sunbit

Помимо этих стартапов Иван выделил кейсы NachoNacho, EquityBee, karma, Prodly и Bairro как примеры быстрорастущих проектов. Так, OpenWeb закрыл раунд финансирования в апреле, а сейчас фонд уже готовится к участию в раунде на порядок крупнее. 

Руководители фонда отмечают, что в портфель фонда из 400 проектов в среднем попадает только пять-семь стартапов. 

В среднем проинвестировать в проект можно в течение двух недель после появления в телеграм-канале информации о нем. В некоторых случаях сбор средств закрывается в течение 24 часов.




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