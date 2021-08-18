AltaIR Club подвел итоги первого полугодия 2021

AltaIR Capital — международная инвестиционная компания, которая в конце 2019 года инвестировала в проекты Savvy, Soapy, My Сreativity Box и Fabric, в начале 2020 года — в стартап PtoP.
В конце июля основатель AltaIR Capital Игорь Рябенький в прямом эфире провел smalltalk, где подвел итоги первого полугодия 2021 для AltaClub. Как заявляют основатели, AltaClub – первый русскоязычный профессиональный клуб, инвестирующий в глобальные IT-стартапы с подтвержденной доходностью.
Рассказываем о ключевых цифрах и кейсах клуба.
Спикеры: Игорь Рябенький, управляющий партнер AltaIR Capital, и Иван Золочевский, генеральный директор AltaIR Capital
Игорь Рябенький
Цифры на 2021:
- 1000+ зарегистрированных членов клуба (из которых 600 имеют активный статус инвесторов)
- 150+ проинвестированных проектов
- $230+ млн совокупный объем портфелей инвесторов
- 64 экзита для инвесторов
Зачем нужен клуб
- Тестирование проектов;
- Рост базы инвесторов (которые потом могут стать инвесторами фондов AltaIR);
- Клуб, в отличие от AltaIR Capital, не ведет деятельности по выбору стартапов;
- Конкурентное преимущество клуба: соинвестиция с фондом на его условиях.
Иван Золочевский
Различия между инвестированием в AltaIR Capital и Club
- В Club есть минимальный чек (от 1 млн);
- Минимальный чек на один проект — $50 тыс. Чек на портфель — $200 тыс.;
- Комиссия в Club всегда фиксированная и составляет 20%;
- В клубе вознаграждение идет по каждой сделке, в фонде — совокупно по портфелю;
- В клубе есть возможность выбирать, в каких сделках принимать участие;
- Члены фонда могут увеличить свою долю в проекте через клуб.
Количество сделок AltaClub
- 2017: 13
- 2018: 26
- 2019: 43
- 2020: 47
- Первое полугодие 2021: 37
Сферы с которыми работает клуб:
- Productivity Tools
- Direct-to-Consumer
- FinTech
- InsurTech
- Digital Health
- PropTech
- HRTech
Инвестирует в проекты на стадии Seed и A.
AltaClub был создан в 2015 году и развивался параллельно с AltaIR Capital, которому в 2021 исполняется 15 лет.
Соинвестирование
AltaClub соинвестирует с AltaIR Capital. Цифры:
- 300+ технологических компаний из США, Израиля и стран Европы в портфеле;
- $600+ млн под управлением;
- 20+ выходов со стороны инвесторов;
- 4 действующих единорога и 4 развивающихся.
Преимущества клуба
Иван Золочевский, генеральный директор AltaIR Capital, отметил, что членство в клубе дает возможность получать предложения на экзит на раундах и между ними:
- Возможность раннего выхода;
- Сбалансированный портфель (разные отрасли и стадии развития;
- Все данные по сделкам инвестора доступны в его личном кабинете. После подписания договора в профиле инвестора можно найти документы, в том числе для аудиторской проверки и других учреждений;
- Работа происходит в телеграм-канале и на сайте, в личном кабинете инвестора, или email-коммуникации, если такой способ наиболее предпочтителен;
- Качественный пайплайн (участники клуба получают доступ к «звездным» проектам);
- Средний полутора- или двухгодовалый портфель увеличился почти в четыре раза;
- Портфели инвестора не принадлежат фонду или клубу — они лишь считывают данные для подтверждения деятельности и конкурентоспособности на рынке.
- Инвестор может использовать фонд для сбора кейсов и документации, а также быстро искать проверенные проекты и выходить на компании, которые еще не рассматривал.
Караулим единорога: how to
В компанию Deel AltaIR Capital инвестировали весной 2019, когда стартап проходил программу в Y Combinator — а сейчас это самая быстрорастущая компания в портфеле на 2021.
Deel — платформа для расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований. Клиентами сервиса являются более трех тысяч компаний из сотен стран.
Интерфейс платформы Deel
Преимущество: учет налоговой специфики каждой страны при расчете с удаленными сотрудниками вне штата.
Цифры:
- $1,25 млрд – стоимость компании по оценке на апрель 2021;
- 3016% – доходность инвесторов;
- 2018 – год основания;
- 2019 – год запуска, после которого участники клуба присоединились к проекту.
Сооснователь Алекс Буазиз вошел в список Forbes «30 до 30» в международном финансовом секторе.
Другие «звезды» портфеля AltaIR:
- Lili
- June
- Miro
- OpenWeb
- Sunbit
Помимо этих стартапов Иван выделил кейсы NachoNacho, EquityBee, karma, Prodly и Bairro как примеры быстрорастущих проектов. Так, OpenWeb закрыл раунд финансирования в апреле, а сейчас фонд уже готовится к участию в раунде на порядок крупнее.
Руководители фонда отмечают, что в портфель фонда из 400 проектов в среднем попадает только пять-семь стартапов.
В среднем проинвестировать в проект можно в течение двух недель после появления в телеграм-канале информации о нем. В некоторых случаях сбор средств закрывается в течение 24 часов.
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