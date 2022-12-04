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Amazon планирует потратить на рекламу в Twitter $100 млн

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вслед за новостями о возвращении рекламы Apple в Twitter появились данные о том, что и Amazon планирует возобновить рекламные кампании в соцсети.

Amazon планирует потратить на рекламу в Twitter $100 млн

Об этом со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией» написала у себя в аккаунте главред The Platformer Зои Шиффер.

По ее словам, компания ожидала «некоторых настроек безопасности на рекламной платформе», а теперь уверилась в возможности возобновления активности и даже планирует потратить порядка $100 млн за год.

По данным исследовательского центра Media Matters, половина из 100 крупнейших рекламодателей Twitter сократила свои расходы в первые же дни после того, как Маск возглавил Twitter.

Одним из первопроходцев в этом деле стал автоконцерн General Motors.

Только в этом году топ-50 рекламодателей Twitter совокупно потратили $750 млн на маркетинговое размещение в соцсети, и на их долю пришлось почти $2 млрд рекламных доходов платформы с 2020 года, напоминает Business Insider.

Хотя возвращение рекламодателей может быть хорошей новостью для Twitter, внутренние источники сообщили Times, что доход от рекламы за неделю до 20 ноября оказался на 80% ниже ожиданий.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

И все же Илон Маск явно доволен. Он даже разместил пост (без конкретных имен), чтобы «поблагодарить рекламодателей за возвращение в Twitter».

Официальных комментариев от Amazon, как и от Apple, пока нет.

Фото на обложке: Unsplash

 

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