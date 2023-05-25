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Amazon закроет свой магазин приложений в Китае

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания Amazon прекратит работу своего магазина приложений Amazon Appstore в Китае. Сервис будет недоступен с 17 июля.

Amazon закроет свой магазин приложений в Китае

Причину такого решения компания не называет. Amazon разослал пользователям сообщения, в которых предупредил о скором закрытии маркетплейса. При этом в КНР продолжат работу другие сервисы электронной коммерции гиганта, в частности, Amazon Web Services, Amazon Global Selling и Amazon Global Store.

Китайский рынок интернет-услуг сегодня превышает 1 млрд пользователей, что привлекает иностранные компании. При этом Пекин постоянно ужесточает политику в отношении защиты данных и конфиденциальности.

В последнее время Amazon планомерно снижает свое присутствие на китайском рынке. Ранее компания закрыла в стране сервис электронных книг Kindle. 

Компания работает в КНР с 2004 года. Тогда Amazon приобрел местного ритейлера Joyo.com за $75 млн. Сейчас компания занимает в Китае 12-место по популярности в рейтинге платформ электронной коммерции, свидетельствуют данные агентства TMO Group.

Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

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