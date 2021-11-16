Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Amazon выплатит полмиллиона долларов за отказ сообщать о заражениях COVID-19 среди персонала

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Amazon выплатит $500 тыс. за отказ сообщать о заражениях коронавирусом среди своего персонала. Сумма, которую выплатит компания, значительно больше штрафов за нарушение правил, которых ввели из-за COVID-19, выписанных на уровне штата.

Amazon выплатит полмиллиона долларов за отказ сообщать о заражениях COVID-19 среди персонала

Офис генерального прокурора Калифорнии достиг соглашения с компанией по делу о нарушении законов штата, сообщила газета Los Angeles Times.

В штате недавно вступил закон о «праве на информацию», согласно которому компании должны сообщать о выявленных случаях коронавируса  как государственным органам, так и собственным работникам.

 В прошлом году году калифорнийское подразделение по охране труда  оштрафовала компанию на $1870, по $935 за каждое место нарушения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Frederic Legrand / Shutterstock

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Действительно ли «Сбер» станет российским Amazon? Мнение предпринимателя
  2. 2 Как выжать пользу из кризиса и переманить клиента с облака Amazon
  3. 3 6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса
  4. 4 Умные экраны с камерами, биометрия, контекстуальность и интерактивные драмы — как виртуальные ассистенты станут реальными
  5. 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

16 ноября 2021

MTS StartUp Hub

17 ноября 2021

AgroCode Data Science Cup

17 ноября 2021

T1 Digital Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма