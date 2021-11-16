Amazon выплатит полмиллиона долларов за отказ сообщать о заражениях COVID-19 среди персонала

Amazon выплатит $500 тыс. за отказ сообщать о заражениях коронавирусом среди своего персонала. Сумма, которую выплатит компания, значительно больше штрафов за нарушение правил, которых ввели из-за COVID-19, выписанных на уровне штата.

Офис генерального прокурора Калифорнии достиг соглашения с компанией по делу о нарушении законов штата, сообщила газета Los Angeles Times.

В штате недавно вступил закон о «праве на информацию», согласно которому компании должны сообщать о выявленных случаях коронавируса как государственным органам, так и собственным работникам.

В прошлом году году калифорнийское подразделение по охране труда оштрафовала компанию на $1870, по $935 за каждое место нарушения.

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