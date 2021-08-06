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Amazon отложила возвращение сотрудников в офисы до следующего года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Онлайн-ритейлер Amazon отложил возвращение сотрудников в офисы до 3 января 2022 года.  Эту отсрочку объяснили всплеском заболеваемости коронавирусом из-за «дельта» штамма.

Amazon отложила возвращение сотрудников в офисы до следующего года

Ранее компания планировала возвращение сотрудников в офисы в сентябре. В письме компании уточняется, что это решение касается сотрудников в США и в других странах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо руководства для сотрудников.

Ранее возвращение сотрудников с «удаленки» отложили Uber и Apple. Facebook, Google, Microsoft и Netflix ввели обязательную вакцинацию сотрудников перед возвращением в офисы. 

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Фото: Tada Images / Shutterstock

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