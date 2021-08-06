Amazon отложила возвращение сотрудников в офисы до следующего года

Онлайн-ритейлер Amazon отложил возвращение сотрудников в офисы до 3 января 2022 года. Эту отсрочку объяснили всплеском заболеваемости коронавирусом из-за «дельта» штамма.
Ранее компания планировала возвращение сотрудников в офисы в сентябре. В письме компании уточняется, что это решение касается сотрудников в США и в других странах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо руководства для сотрудников.
Ранее возвращение сотрудников с «удаленки» отложили Uber и Apple. Facebook, Google, Microsoft и Netflix ввели обязательную вакцинацию сотрудников перед возвращением в офисы.
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Фото: Tada Images / Shutterstock
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