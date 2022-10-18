Суд в России впервые оштрафовал Amazon по статье о неудалении запрещенного контента

Amazon впервые получил штраф в России за неудаление запрещенного контента. Оштрафовали также принадлежащий корпорации сервис Twitch за интервью с дискредитацией российской армии.

Общая сумма штрафа по двум частям статьи об ограничении доступа к материалам с запрещенной информацией, наложенного на Amazon, составила 4 млн рублей, пишет РБК.

По сведениями ТАСС, штраф наложили за отказ удалить из связанной с Amazon соцсети фотографии, изображающие способы совершения самоубийства. Уточняется, что Роскомнадзор неоднократно требовал от Amazon удалить снимки.

Также штраф получил принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch. Компанию оштрафовали на 8 млн рублей за интервью с представителями украинских властей, содержащих дискредитирующие вооруженные силы России сведения.

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