Amazon оштрафован на 200 млн рублей за работу без филиала в РФ

Таганский суд назначил штраф американской Amazon Web Services, Inc. за отказ открыть представительство в России, сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Сумма административного штрафа составляет 200,47 млн рублей ($2,26 млн).
Также суд оштрафовал хостинг-провайдеров Bluehost Inc., Kamatera Inc. и Ionos Inc. — они получили штрафы по 6 млн рублей. Немецкий провайдер Hetzner Online GmbH оштрафован на 117,7 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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