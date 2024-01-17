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Amazon оштрафован на 200 млн рублей за работу без филиала в РФ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Таганский суд назначил штраф американской Amazon Web Services, Inc. за отказ открыть представительство в России, сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Amazon оштрафован на 200 млн рублей за работу без филиала в РФ

Сумма административного штрафа составляет 200,47 млн рублей ($2,26 млн). 

Также суд оштрафовал хостинг-провайдеров Bluehost Inc., Kamatera Inc. и Ionos Inc. — они получили штрафы по 6 млн рублей. Немецкий провайдер Hetzner Online GmbH оштрафован на 117,7 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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