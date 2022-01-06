Стоимость акций Rivian рухнула после новостей о сделке Amazon и Stellantis

Стоимость акций производителя электромобилей Rivian упала после новостей о сделке Amazon со Stellantis. Stellantis — серьезный конкурент Rivian, которому принадлежат в том числе бренды Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot и другие.

После сообщений о контракте Amazon и Stellantis акции Rivian рухнули на 16,5%, а капитализация компании опустилась ниже оценки, полученной в ходе первого публичного размещения акций, пишет Reuters.

В конце концов компания все же отыграла свои позиции, и по итогу дня падение составило 11%. Впрочем, также снизилась стоимость акций других производителей электромобилей: Tesla, Lucid Group и Fisker (все потеряли по 5%).

Amazon владеет 22% Rivian, у них заключен эксклюзивный конракт на поставку 100 тыс. микроавтобусов, 10 тыс. из которых выйдут на дороги уже в конце этого года.

«Большие автопарки на электротяге, призванные сохранять углеродный нейтралитет, в любом случае победа для всей миссии. Масштабы видения Amazon беспрецедентны, и мы ожидаем от них покупку электромобилей от разных производителей», — передает Bloomberg комментарий представителей Rivian.

Stellantis, тем временем, серьезно нацелилась на рынок электромобилей. Буквально на днях компания объявила, что ее бренд Chrysler станет полностью «‎электрическим» до конца этого десятилетия.

Для Rivian это уже не первая проблема в последнее время: в середине декабря ее акции рухнули в очередной раз из-за сообщения о том, что с конвееров компании сойдет на несколько сотен меньше электромобилей, чем планировалось изначально.

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