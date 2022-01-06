Стоимость акций Rivian рухнула после новостей о сделке Amazon и Stellantis

Стоимость акций производителя электромобилей Rivian упала после новостей о сделке Amazon со Stellantis. Stellantis — серьезный конкурент Rivian, которому принадлежат в том числе бренды Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot и другие.
После сообщений о контракте Amazon и Stellantis акции Rivian рухнули на 16,5%, а капитализация компании опустилась ниже оценки, полученной в ходе первого публичного размещения акций, пишет Reuters.
В конце концов компания все же отыграла свои позиции, и по итогу дня падение составило 11%. Впрочем, также снизилась стоимость акций других производителей электромобилей: Tesla, Lucid Group и Fisker (все потеряли по 5%).
Amazon владеет 22% Rivian, у них заключен эксклюзивный конракт на поставку 100 тыс. микроавтобусов, 10 тыс. из которых выйдут на дороги уже в конце этого года.
«Большие автопарки на электротяге, призванные сохранять углеродный нейтралитет, в любом случае победа для всей миссии. Масштабы видения Amazon беспрецедентны, и мы ожидаем от них покупку электромобилей от разных производителей», — передает Bloomberg комментарий представителей Rivian.
Stellantis, тем временем, серьезно нацелилась на рынок электромобилей. Буквально на днях компания объявила, что ее бренд Chrysler станет полностью «электрическим» до конца этого десятилетия.
Для Rivian это уже не первая проблема в последнее время: в середине декабря ее акции рухнули в очередной раз из-за сообщения о том, что с конвееров компании сойдет на несколько сотен меньше электромобилей, чем планировалось изначально.
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Фото на обложке: James Yarbrough /
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