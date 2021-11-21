Полиция Индии обвинила Amazon в контрабанде наркотиков

Полиция индийского штата Мадхья-Прадеш предъявила обвинения руководителям Amazon India в предполагаемой контрабанде марихуаны через торговую площадку. Неназванные сотрудники компании были задержаны в соответствии с национальным законом о наркотиках.
Как сообщает TechCrucnch, неделю назад полиция штата задержала двух мужчин с 20 кг марихуаны и обнаружила, что они использовали сайт Amazon India для незаконного ввоза и распространения наркотиков под высушенных листьев стевии — натурального подсластителя.
По оценкам правоохранительных органов, через сайт компании была продана 1 тонна марихуаны на сумму около $148 тысяч.
В Amazon рассказали о том, что сотрудничают с правоохранителями в расследовании, однако министр внутренних дел Индии Нароттам Мишра заявил, что американская компания не принимает участие в расследовании, и выразил обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления торговой площадкой на индийском рынке.
«Мы обратились к Amazon, но они не сотрудничают. Мы приведем их. Я призываю генерального директора Amazon к сотрудничеству, иначе мы начнем действовать», — сказал Мишра.
TechCrunch получил от представителей Amazon ответ, что по контракту продавцы площадки обязаны соблюдать все законы, и компания «не позволяет размещать и продавать товары, продажа которых запрещена в Индии законом».
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