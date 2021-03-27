Amazon начнёт использовать собственные тесты на коронавирус

Amazon получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на проведение тестирования на COVID-19 с использованием собственной системы. Тест-систему разработала STS Lab Holdco — дочерняя компания Amazon.

Тест проводится с помощью взятия мазка из носа. Он может быть выполнен как под наблюдением врача, так и самостоятельно в составе домашнего набора, отмечает The Verge. Во втором случае пациенту нужно будет отправить образец в лабораторию.

Amazon планирует использовать тест для выявления коронавируса среди сотрудников компании. Тестирования планируется проводить каждые 14 дней. Компания будет учитывать график сотрудника и результаты предыдущего тестирования. Участие в программе будет добровольным.

Amazon заключила партнерское соглашение со сторонним поставщиком медицинских услуг, который будет выпускать необходимые рецепты и индивидуальные заказы на тестирование, говорится в заключении FDA.

Amazon пока не сообщила, планирует ли сделать тест доступным для онлайн-продажи, отмечает CNBC.

В июне Amazon создала специальную команду для исследования возможностей тестирования на коронавирус. Компания собрала команду из ученых, специалистов по закупкам и инженеров по программному обеспечению. В то же время Amazon открыла автономные диагностические лаборатории в Саннивейле, Калифорния, и в Хевроне, Кентукки.

В январе Amazon начала продавать наборы для проведения тестирования COVID-19 на дому. Тестирование, сделанное геномной компанией DxTerity, стоит 110 долларов. В марте Amazon сообщила о намерении предлагать компаниям свою программу телемедицины и домашнего здравоохранения.

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Фото: Miune / Shutterstock