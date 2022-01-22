Amazon может столкнуться с жалобой за необоснованное увольнение сотрудника

Национальное управление по трудовым отношениям США (NLRB) готовится подать жалобу на Amazon за то, что компания неправомерно уволила сотрудника одного из складов в Нью-Йорке, если Amazon не урегулирует дело раньше.

Как сообщает Bloomberg, пресс-секретарь NLRB Кайла Бладо подтвердила, что управление приняло обращение ALU (Amazon Labors Union) о незаконном увольнении Дэквана Смита за попытку организации профсоюза.

В ноябре прошлого года Смит рассказал свою историю изданию NY Focus. 25-летний бездомный мужчина на тот момент недавно вышел из тюрьмы, в августе прошлого года он устроился работать на склад Amazon в Стейтен-Айленде.

Позднее сотрудник познакомился с членами местного профсоюза и стал «частью растущего движения». В октябре Смита уволили «без особых объяснений».

Национальное управление проведет слушания по поводу петиции ALU. В случае принятия решения в пользу бывшего сотрудника Amazon, его могут восстановить на рабочем месте.