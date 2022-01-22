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Amazon может столкнуться с жалобой за необоснованное увольнение сотрудника

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Национальное управление по трудовым отношениям США (NLRB) готовится подать жалобу на Amazon за то, что компания неправомерно уволила сотрудника одного из складов в Нью-Йорке, если Amazon не урегулирует дело раньше.

Amazon может столкнуться с жалобой за необоснованное увольнение сотрудника

Как сообщает Bloomberg, пресс-секретарь NLRB Кайла Бладо подтвердила, что управление приняло обращение ALU (Amazon Labors Union) о незаконном увольнении Дэквана Смита за попытку организации профсоюза.

В ноябре прошлого года Смит рассказал свою историю изданию NY Focus. 25-летний бездомный мужчина на тот момент недавно вышел из тюрьмы, в августе прошлого года он устроился работать на склад Amazon в Стейтен-Айленде.

Позднее сотрудник познакомился с членами местного профсоюза и стал «частью растущего движения». В октябре Смита уволили «без особых объяснений».

Национальное управление проведет слушания по поводу петиции ALU. В случае принятия решения в пользу бывшего сотрудника Amazon, его могут восстановить на рабочем месте.

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Фото: max.ku / Shutterstock

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