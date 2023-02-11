Amazon приценивается к лидеру индийского рынка потоковых видео MX Player

Amazon ведет переговоры с Times Internet о приобретении MX Player, одного из наиболее широко используемых в Индии сервисов потокового видео по запросу.
Приобретение MX Player станет значительным шагом на пути к расширению своего присутствия на индийском рынке, а заодно к увеличению собственных развлекательных сервисов, пишет Gizmochina.
Переговоры еще только на начальной стадии, и есть минимум две другие заинтересованные в MX Player компании, одна из которых — Zee-Sony.
В последние годы популярность MX Player существенно возросла благодаря широкому спектру видеоформатов, бесплатному доступу к ряду кабельных каналов, стабильной работе даже на недорогих смартфонах на Android и эксклюзивному контенту.
У популярного индийского приложения более 300 млн пользователей. Компанию оценивают на рынке в $500 млн
Times Internet купила сервис за $140 млн в 2018 году. Позже произошло слияние с Moj ShareChat, что укрепило позиции MX Player в качестве одного из лидеров на индийском рынке.
Борьба за Индию между Google, YouTube и Amazon идет уже давно, и приобретение MX Player, у которого 150 млн активных пользователей именно среди индийцев, существенно улучшит позиции владельца Prime Video (у этого сервиса в Индии пока лишь 40 млн активных).
Фото на обложке: Unsplash
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