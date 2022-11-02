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Amazon выбыл из клуба долларовых триллионеров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Amazon перестал быть долларовым триллионером. Капитализация компании на бирже Nasdaq упала ниже $1 трлн впервые с апреля 2020 года. На котировки повлиял слабый отчет корпорации.

Amazon выбыл из клуба долларовых триллионеров

Капитализация Amazon на бирже Nasdaq на торгах 1 ноября упала ниже $1 трлн и составила $960,3 млн, следует из данных площадки. Акции компании подешевели на 3% до $94,2 за штуку.

На биржевые котировки Amazon повлиял квартальный отчет, который корпорация опубликовала 27 октября. В нем компания сообщила о сокращении чистой прибыли на 9% до $2,9 млрд и не достижении целевой выручки. Кроме того, Amazon предупредила о возможном замедлении продаж в четвертом квартале.

Таким образом Amazon выбыл из так называемого клуба долларовых триллионеров – компаний с рыночной капитализацией свыше $1 трлн. На данный момент в этом клубе находятся Apple ($2,4 трлн), Saudi Aramco ($2 трлн), Microsoft ($1,7 трлн) и Alphabet – материнская компания Google ($1,17 трлн).

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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