Amazon решила запатентовать технологию идентификации покупателей по их ладоням

Amazon 26 декабря подала заявку на регистрацию технологии, которая позволяет распознавать покупателей по рукам. Об этом сообщает Vox.

В настоящее время покупатели в магазинах Amazon Go клиенты идентифицируют себя с помощью мобильного приложения.

Подача заявки не означает, что компания в самом деле внедрит подобную технологию, однако в сентябре New York Post со ссылкой на источники сообщил, что Amazon тестирует новый способ оплаты товара — по взмаху руки.

В заявке, которую подала Amazon, устройство идентификации описывается как сканер, который может опознать покупателя по индивидуальным особенностям ладони — складкам, линиям и даже венам. В документе также говорится, что сканеры будут расположены на входе и выходе из магазина.

Ритейлер открыл первый магазин Amazon Go в Сиэтле в начале 2018 года. В нем нет касс и очередей. Вход в магазин возможен только для зарегистрированных клиенты Amazon, которые показывают QR-код в мобильном приложении. Магазин определяет, какие товары хочет приобрести пользователь, и при выходе со счета клиента Amazon списываются средства.

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