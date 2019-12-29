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Amazon решила запатентовать технологию идентификации покупателей по их ладоням

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Amazon 26 декабря подала заявку на регистрацию технологии, которая позволяет распознавать покупателей по рукам. Об этом сообщает Vox.

Amazon решила запатентовать технологию идентификации покупателей по их ладоням

В настоящее время покупатели в магазинах Amazon Go клиенты идентифицируют себя с помощью мобильного приложения.

Подача заявки не означает, что компания в самом деле внедрит подобную технологию, однако в сентябре New York Post со ссылкой на источники сообщил, что Amazon тестирует новый способ оплаты товара — по взмаху руки.

В заявке, которую подала Amazon, устройство идентификации описывается как сканер, который может опознать покупателя по индивидуальным особенностям ладони — складкам, линиям и даже венам. В документе также говорится, что сканеры будут расположены на входе и выходе из магазина.

Ритейлер открыл первый магазин Amazon Go в Сиэтле в начале 2018 года. В нем нет касс и очередей. Вход в магазин возможен только для зарегистрированных клиенты Amazon, которые показывают QR-код в мобильном приложении. Магазин определяет, какие товары хочет приобрести пользователь, и при выходе со счета клиента Amazon списываются средства.

Фото: Unsplash

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