Amazon обогнал Walmart в мировых розничных продажах

Онлайн-ритейлер Amazon Джеффа Безоса стал лидером мировых розничных продаж без учета Китая и обошел в этом качестве Walmart.

Покупатели Walmart потратили $566 млрд за 12 месяцев, которые завершились в июле, передает The New York Times со ссылкой на корпоративные и отраслевые данные.

«Это исторический момент. Walmart существует так долго, а теперь Amazon предлагает другую модель и заменяет их как №1», — отметил основатель исследовательской компании Marketplace Pulse Юозас Казюкенас.

Однако ни Amazon, ни Walmart не могут похвастаться доминирующим положением в Китае, где крупнейшая торговая онлайн-платформа принадлежит компании Alibaba. Несмотря на это, Amazon удалось обойти Walmart, лидера розничной торговли с начала 1990-х годов.

Аналитики с Уолл-Стрит ожидали смены лидеров в розничной торговле в ближайшие годы, но пандемия ускорила этот процесс. Продажи Walmart резко возросли во время пандемии, но их темп не соответствовал темпам роста Amazon, которая с начала 2020 года открыла сотни новых складов и наняла около 500 тысяч сотрудников. Согласно имеющимся данным, продажи Walmart за последний год выросли на $24 млрд, тогда как Amazon примерно за тот же период увеличила продажи на $200 млрд.

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Фото: Tada Images / Shutterstock