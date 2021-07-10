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Байден подписал указ о повышении конкуренции среди технологических компаний

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Президент США Джо Байден подписал указ о содействии конкуренции в экономике, который частично нацелен на бизнес-стратегии компаний Кремниевой долины, пишет CNN.

Байден подписал указ о повышении конкуренции среди технологических компаний

Указ усиливает давление администрации президента США на крупнейшие технологические компании, такие как Amazon и Facebook. В частности, проверка сделок теперь будет более тщательной, в том числе в области конкуренции: как, например, прошедшие сделки Facebook по покупке Instagram и WhatsApp.

Документ в том числе нацелен на ключевую бизнес-модель Кремниевой долины: сбор и использование больших объемов данных о пользователях. Также он призван стимулировать технологические компании с несколькими бизнес-направлениями перекрестно продвигать свои услуги за счет конкуренции.

Всего в документе перечислены около 70 инициатив, которые, кроме технологических компаний, касаются банковского дела, системы здравоохранения и других сфер.

Среди целей указа Байден назвал снижение цен и повышение заработных плат.

«В основе американского капитализма лежит простая идея: открытая и честная конкуренция. Это означает, что, если компании хотят выигрыша для бизнеса, они должны выйти и улучшить свою игру. Позвольте мне внести ясность: капитализм без конкуренции — это не капитализм. Это эксплуатация», — сказал Байден.

Reuters пишет, что, по данным Белого дома, темпы создания новых предприятий в США с 1970-х годов упали почти на 50%, поскольку крупные предприятия затрудняют выход на рынки предпринимателей с хорошими идеями.

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Фото: Wirestock Creators / Shutterstock

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