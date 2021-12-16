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Московский суд оштрафовал американский Twitter на 10 млн рублей за отказ удалять контент

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Twitter Inc. на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенный к распространению в России контент.

Московский суд оштрафовал американский Twitter на 10 млн рублей за отказ удалять контент

Решение вынесены по делам № 5-3113/21 и №5-3114/21, речь идет о нарушении части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации), сообщила объединенная пресс-служба судов.

По первому делу штраф составил 3 млн рублей, по второму — 7 млн рублей.

Роскомнадзор с февраля 2021 года составляет протоколы на сервисы, которые не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, в том числе в Москве. 22 ноября приставы начали принудительное взыскание с Twitter 19 млн рублей штрафов по решению московского суда.

В четверг, 16 декабря, суд также рассмотрит аналогичные административные протоколы в отношении Meta, Telegram и TikTok. Ранее к ответственности привлекались Google, Telegram, Facebook.

С начала года сумма штрафов уже превысила 200 млн рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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