Аналитики выявили регионы-лидеры по шопоголизму

5% россиян тратят на шопинг свыше половины зарплаты. Лидер по расходам — Челябинская область, 12% могут спустить на шопинг более 50% доходов. Таковы результаты исследования, проведенного среди 1,7 тыс. человек сервисами CDEK.Shopping и hh.ru. С ним ознакомился Русбейс.

Траты по регионам. В Нижегородской области и Красноярском крае такие расходы могут позволить 9% жителей. В Москве же ― только 3%, а 47% столичных жителей тратят на шопинг не более 10% от зарплаты.

Кто тратит больше всех? Самые активные покупатели — работники строительства, маркетинга и финансов: 6% специалистов из этих сфер расходуют более 50% зарплаты на покупки. Экономнее всех оказались медики и фармацевты (53% тратят лишь 5-10% доходов).

Что покупают россияне? Чаще всего выбирают российский массмаркет (28%). Нишевым брендам отдают предпочтение 26%, международным массовым сетям типа Zara — 19%, а люксовым вещам — 6%. Они популярны в Краснодарском (17%) и Красноярском (12%) краях, а также в Москве (11%).

За год спрос на люксовые бренды у россиян вырос на 70%. По итогам первых четырех месяцев доля люксовых товаров на российском fashion-рынке возросла до 17%, тогда как в прошлом году январе-апреле составляла 10%.

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